ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

明年健保費不漲！安全準備金達2個月　費率維持5.17%

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保費率審議，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長石崇良上任時明確表態「明年漲保費機會很低」，健保會今（19）日公布健保費率審議結果，建議115年度維持現行費率5.17%。健保會解釋，健保明年度收入試算安全準備金可達2個月，安全準備還有餘裕的情況下，不用漲保費。

依據《全民健康保險法》規定，健保安全準備金依法必須達到1個月以上，若不足1個月水位，恐怕得調漲健保費。衛福部健保會9月完成115年度健保總額協商採最高推估，各部門都採取成長率最高上限5.5%，為史上首見，總額達到9,883.35億元，健保將成「兆元經濟」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石崇良接任部長時被問及任內是否不會漲保費，他表示，根據明年總額成長若採5.5%高推估，相關支出還有現行財務狀況，可以達到安全準備金1個月以上的結餘，從客觀數據來講，明年漲保費的機會很低。

健保會今日召開討論115年度保險費率方案審議案，健保會執行秘書周淑婉受訪表示，依照目前健保署提出的精算資料結果，推估明年光就健保收入而言，尚不包括政府撥補的公務預算，安全準備金就可以達到2個月，足以因應2個月的保險給付支出，因此敲定維持現行5.17%的一般保費費率不動。

石崇良日前拋出補充保費改革方向，其中針對租金、利息、股利採「結算制」被視為找存股族開刀，引發反彈，行政院已經指示暫緩。至於今日健保會是否有提到補充保費？周淑婉則說明，衛福部已經出面解釋過，一切改革方案都還在研議當中，健保會今天也沒有特別著墨這一塊。

【太丟臉！】川普批被台灣搶錢搶晶片！美國會奪回來

關鍵字： 健保費率 衛福部 安全準備金 費率不調漲 補充保費

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鑽研兒童精神醫學的詩人　陳牧宏入列全球頂尖2%科學家

陳建宗揭「顏面衰老」關鍵　地心引力讓臉垮、眉下垂是警訊

耳鼻喉科改名「耳鼻喉頭頸外科」　衛福部：還是可以看感冒

衛福部擬修法「醫師需受訓才能做醫美」　醫事司揭受影響人數

乳癌併用中西藥須「間隔1小時」　醫：化療別吃蜂王乳、胎盤素

明年健保費不漲！安全準備金達2個月　費率維持5.17%

30歲媽子宮外孕爆量內出血險沒命　安泰高危險妊娠團隊成功救回

末期癌友病危仍牽掛浪浪　耕莘醫院助他風雨中重逢愛犬

立委林憶君接藥師公會理事長　盼從結構改善缺藥問題

立委提議家暴受害人可收「加害人逼近警訊」　衛福部：持續研商

讀者迴響

回到最上面