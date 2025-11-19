明年健保費不漲！安全準備金達2個月　費率維持5.17%

▲健保費率審議，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長石崇良上任時明確表態「明年漲保費機會很低」，健保會今（19）日公布健保費率審議結果，建議115年度維持現行費率5.17%。健保會解釋，健保明年度收入試算安全準備金可達2個月，安全準備還有餘裕的情況下，不用漲保費。

依據《全民健康保險法》規定，健保安全準備金依法必須達到1個月以上，若不足1個月水位，恐怕得調漲健保費。衛福部健保會9月完成115年度健保總額協商採最高推估，各部門都採取成長率最高上限5.5%，為史上首見，總額達到9,883.35億元，健保將成「兆元經濟」。

石崇良接任部長時被問及任內是否不會漲保費，他表示，根據明年總額成長若採5.5%高推估，相關支出還有現行財務狀況，可以達到安全準備金1個月以上的結餘，從客觀數據來講，明年漲保費的機會很低。

健保會今日召開討論115年度保險費率方案審議案，健保會執行秘書周淑婉受訪表示，依照目前健保署提出的精算資料結果，推估明年光就健保收入而言，尚不包括政府撥補的公務預算，安全準備金就可以達到2個月，足以因應2個月的保險給付支出，因此敲定維持現行5.17%的一般保費費率不動。

石崇良日前拋出補充保費改革方向，其中針對租金、利息、股利採「結算制」被視為找存股族開刀，引發反彈，行政院已經指示暫緩。至於今日健保會是否有提到補充保費？周淑婉則說明，衛福部已經出面解釋過，一切改革方案都還在研議當中，健保會今天也沒有特別著墨這一塊。