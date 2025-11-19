ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

問題蛋擴大查驗　衛福部鎖定洗選場：年底前加驗百件

▲▼市售雞蛋驗出芬普尼違規，應下架回收蛋品溯源編碼為「I47045」。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲防堵芬普尼問題蛋流竄，衛福部已啟動擴大查驗。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者邱俊吉／台北報導

芬普尼超標問題蛋風波延燒，衛福部已於本周啟動擴大查驗。食藥署說明，衛政單位已根據農政單位提供的洗選場資料，針對畜牧場外的洗選場，也就是由衞生機關監管的洗選場、籠飼蛋等，依風險評估後抽樣，規劃抽驗約百件，預計年底前完成查驗。

食藥署副署長蔡淑貞指出，今年的例行查驗累計已逾400件，原本年底前僅剩50多件待抽，但在衛福部要求擴大查驗後，整體規模再增約百件；由於時間近年底，已要求各縣市衛生局加快腳步，並將高風險對象的抽驗比例再拉高，以強化掌握異常來源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡淑貞說明，此次擴大查驗的對象集中在畜牧場外的洗選場，其管理由衛生機關執掌，與農業部負責的畜牧場內部洗選設備不同；此外，外部洗選場可能同時處理多個畜牧場送來的蛋，而採樣必須追溯來源，需明確指定抽驗次數與件數，食藥署在今天已將抽驗名單等資料發函地方衛生局共同協助執行。。

對於外界質疑作業速度不夠快，蔡淑貞指出，食藥署昨晚仍與畜牧司確認畜牧場、集蛋場和洗選場的分布等問題，以確保查驗能落在真正的風險點上，而各地衛生單位在執行上也相當配合，既有計畫進行中；她強調，畜牧場端把關最重要，生產沒監管好，須嚴正指責，進入洗選場及後市場屬揭露實際狀況，衛生單位將儘速於年底前完成百件查驗。

宋雨琦教阿信跳舞XD　邀他當舞蹈擔當(??)

關鍵字： 標籤:芬普尼 問題蛋 衛福部 查驗 食藥署

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鑽研兒童精神醫學的詩人　陳牧宏入列全球頂尖2%科學家

陳建宗揭「顏面衰老」關鍵　地心引力讓臉垮、眉下垂是警訊

耳鼻喉科改名「耳鼻喉頭頸外科」　衛福部：還是可以看感冒

衛福部擬修法「醫師需受訓才能做醫美」　醫事司揭受影響人數

乳癌併用中西藥須「間隔1小時」　醫：化療別吃蜂王乳、胎盤素

明年健保費不漲！安全準備金達2個月　費率維持5.17%

30歲媽子宮外孕爆量內出血險沒命　安泰高危險妊娠團隊成功救回

末期癌友病危仍牽掛浪浪　耕莘醫院助他風雨中重逢愛犬

立委林憶君接藥師公會理事長　盼從結構改善缺藥問題

立委提議家暴受害人可收「加害人逼近警訊」　衛福部：持續研商

讀者迴響

回到最上面