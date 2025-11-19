問題蛋擴大查驗　衛福部鎖定洗選場：年底前加驗百件

▲防堵芬普尼問題蛋流竄，衛福部已啟動擴大查驗。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者邱俊吉／台北報導

芬普尼超標問題蛋風波延燒，衛福部已於本周啟動擴大查驗。食藥署說明，衛政單位已根據農政單位提供的洗選場資料，針對畜牧場外的洗選場，也就是由衞生機關監管的洗選場、籠飼蛋等，依風險評估後抽樣，規劃抽驗約百件，預計年底前完成查驗。

食藥署副署長蔡淑貞指出，今年的例行查驗累計已逾400件，原本年底前僅剩50多件待抽，但在衛福部要求擴大查驗後，整體規模再增約百件；由於時間近年底，已要求各縣市衛生局加快腳步，並將高風險對象的抽驗比例再拉高，以強化掌握異常來源。

蔡淑貞說明，此次擴大查驗的對象集中在畜牧場外的洗選場，其管理由衛生機關執掌，與農業部負責的畜牧場內部洗選設備不同；此外，外部洗選場可能同時處理多個畜牧場送來的蛋，而採樣必須追溯來源，需明確指定抽驗次數與件數，食藥署在今天已將抽驗名單等資料發函地方衛生局共同協助執行。。

對於外界質疑作業速度不夠快，蔡淑貞指出，食藥署昨晚仍與畜牧司確認畜牧場、集蛋場和洗選場的分布等問題，以確保查驗能落在真正的風險點上，而各地衛生單位在執行上也相當配合，既有計畫進行中；她強調，畜牧場端把關最重要，生產沒監管好，須嚴正指責，進入洗選場及後市場屬揭露實際狀況，衛生單位將儘速於年底前完成百件查驗。