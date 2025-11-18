孩子越多越不易過敏　研究：第3胎氣喘風險「比老大低3成」

▲最新研究發現台灣生育率與過敏盛行率高度負相關，孩子生愈少，整體過敏愈嚴重。（圖／視覺中國)

記者邱俊吉／台北報導

台灣少子化加劇，過敏兒卻增加，而國內最新研究發現，家裡孩子愈多，晚生小孩的過敏風險愈低，若生到3胎或以上，孩子不論是發生氣喘、過敏性鼻炎或異位性皮膚炎的機率，全都明顯低於老大，例如氣喘，便可下降26.9%。

國衛院、台灣大學公衛學院、台大醫院與桃園醫院攜手，日前在台大舉辦為期2日「精準環境醫學研討會」，邀集來自我國、英國、日本、韓國、新加坡、中國等多國學者，分享精準環境醫學的最新研究與政策落地策略，國衛院國家環境醫學研究所所長陳保中與團隊並發表此研究，引起多方專家討論。

研究團隊指出，台灣總生育率從1970年的3.69，一路掉到2023年的0.87，兒童過敏卻大幅攀升，包括異位性皮膚炎、氣喘等過敏性疾病，盛行率都比40年前增加數倍；為了解相關趨勢，團隊利用2004至2014年的出生登記資料，並串聯健保資料庫， 追蹤各胎次兒童的過敏情形。

結果顯示，胎數愈多，孩子愈不容易過敏。與家中老大相比，第2胎發生異位性皮膚炎風險下降21.3%、氣喘降低25%、過敏性鼻炎下降16.3%；若是老三或以上，下降幅度更大，分別達37.5%、26.9%與29.3%。此趨勢不論性別、社經階層、母親年齡為何，都呈現高度一致性。

此外，研究團隊分析全國資料，發現生育率確實與過敏盛行率呈現高度負相關，不論是異位性皮膚炎、氣喘或過敏性鼻炎，在孩子愈少的年代，過敏問題反而愈普遍。相關成果已於今年9月發表於國際醫學期刊《Pediatric Allergy and Immunology》。

研究團隊指出，此結果可能與幼兒早期微生物暴露減少有關，因家庭規模縮小，孩童互動減少，可能讓幼兒免疫系統失去適度刺激的機會。