瘦瘦針停打1年體重回彈14%　醫：沒有減重法「做一次撐一輩子」

▲瘦瘦針減重效果明顯，但研究發現停藥後1年體重約彈回14%，無法一勞永逸。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

最近瘦瘦針藥物「猛健樂」的減重效果備受討論，不過也有人擔心停藥後，體重會不會快速彈回？對此，復健科醫師王思恒在臉書分享一項大型臨床試驗結果，發現停藥後1年，體重約反彈14%，雖未完全回到治療前狀態，但也證明瘦身有如馬拉松，沒有任何減重法能「做一次撐一輩子」。

王思恒寫道，這項簡稱為「SURMOUNT-4」的研究，在去年發表於國際頂尖醫學期刊《JAMA》，受試者使用猛健樂36周，平均減重幅度約20.9%，相當於以往透過縮胃手術才能達成的效果；為探討停藥影響，研究團隊在第36周將成功減重者分成2組，1組持續用藥，1組改用安慰劑，並追蹤1年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果顯示，未停藥者的體重在這1年內持續下降，從試驗起算，共減掉約25.3%，相較下停藥者的體重則呈回升趨勢，1年內增約14%，反彈明顯，但並未完全回到起始狀態，從最初至試驗結束，總計仍維持約9.9%的減重成果，並未出現停藥後「比以前更胖」的情形。

研究團隊指出，體重回升現象並非減重藥物獨有，而是肥胖治療的普遍現象，即使以其他方法快速減重，例如極端飲食、高強度訓練等，一旦停止控制，體重也會上升。

王思恒認為，肥胖是涉及大腦食慾調控、胰島素阻抗及代謝機制的複雜慢性病，減重不可能一勞永逸，就像治療高血壓，沒有人會期待吃3個月的藥，血壓降下來後停藥，未來能終身正常；減重藥物雖強大，容易看到成效，但想維持戰果，無論選擇持續用藥，或加強生活管理，都要有長期奮戰的心理準備。