4萬顆芬普尼蛋違規偷賣　石崇良：下周擴大後市場稽查

▲▼市售雞蛋驗出芬普尼違規，應下架回收蛋品溯源編碼為「I47045」。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲市售雞蛋驗出芬普尼違規，資料照。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

彰化芬普尼蛋爆發後，已經宣佈全面下架和禁止上架，但近期又爆出問題蛋仍持續流入市面。對此，衛福部部長石崇良表示，已經請地方衛生局進行查明，蛋行若有違規也會依法裁處，另外，在後市場查驗部分，下周開始擴大稽查，會持續到年底。

食藥署昨日晚間9點接獲台中市食品藥物安全處通報，該處於10日至轄內「龍忠蛋行」稽查，發現當場仍有源自文雅畜牧場的雞蛋，當場進行抽驗，並立即要求下架、回收、停止販售來源自案例場的所有雞蛋。檢驗結果顯示該雞蛋芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量 0.05 ppm（殘留容許量標準 0.01 ppm）與規定不符。

對於已被移動管制的案例場，仍有雞蛋非法流出一事，石崇良今表示，牧場部分是農業部主責調查和查處，這部分要由農政單位釐清，才能跟大家說明。另外，針對蛋行上架部分，已經請台中市衛生局進行查明，去了解為什麼在宣布全部下架、不准上架的規定下，還有這樣的狀況發生，若有違法會依法裁處。

石崇良說，目前整體事件還在檢調介入調查中，畜牧場仍是禁止移動，後市場禁止上架，至於後市場會持續查驗，接下來會擴大稽查，因為現在發生台中又有蛋行上架，會加強抽驗件數，下禮拜就開始擴大稽查，會持續到年底，因為本來後市場查驗就是到年底，會隨著案情發展調整查驗件數和疫調。

