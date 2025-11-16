ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

台灣壓力指數全球第二　醫示警「長期緊繃會害命」：恐爆血管

心痛,心絞痛,心臟病。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，情緒緊繃、焦慮與長期睡眠不足，都會造成血壓波動。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

接下來即將進入冬季，正是心血管疾病好發季節，醫師提醒，情緒緊繃、焦慮與長期睡眠不足，都會造成血壓波動與自律神經失衡，許多人在工作壓力下出現胸悶、心悸，卻自以為只是疲勞，但這可能是血管過度收縮或血壓上升的警訊。

台中慈濟醫院心臟血管外科醫師鄭伊佐指出，現代人生活步調緊湊、壓力沉重，是心血管問題的隱形推手，尤其根據統計顯示，台灣壓力指數高居全球第2，更有96％的台灣受訪者表示正處於壓力狀態，而血流就像水流，壓力太高會爆管，忽高忽低也會損壞。

要預防心血管疾病，除了留意高血壓控制和情緒調適外，鄭伊佐進一步提到，改變飲食結構也是預防重要關鍵，建議採用「地中海飲食」與素食生活，強調多攝取全穀類、蔬果、堅果與植物油脂，減少紅肉與高鹽、高油食物。

他說明，飲食改變能改善血管內皮功能、降低膽固醇，有助於維持血壓穩定，慈濟醫療財團法人執行長林俊龍之前也曾研究發現，長期素食者的血脂與罹患心血管疾病風險顯著低於葷食者，顯示素食是照顧心血管的好選擇。

另外，養成規律運動習慣也是守護心血管健康的重要因素，鄭伊佐建議，每周至少五天、每天30分鐘的有氧活動，如快走、游泳或騎腳踏車，規律運動能增加好的膽固醇（HDL），幫助清除血管垃圾，讓血液流得更順。

隨著季節改變，氣溫驟降讓血管收縮、血壓升高，心肌梗塞與中風風險也隨之上升。鄭伊佐提醒，冬季清晨氣溫最低，是血壓波動最大的時段，建議起床後先暖身再外出，患有三高、糖尿病或有心臟病史的人，更應持續監測血壓與服藥，不可間斷。

關鍵字： 高血壓 血壓 情緒波動

