白內障年輕化！林鴻源醫師：早期發現、精準檢查與微創手術守護視力！

記者王威智／採訪報導

左看右看、上下轉動眼睛，人們常說「眼睛是靈魂之窗」，視線只要稍微模糊，不只生活不便，更可能伴隨危險。隨著現代人長時間使用手機、平板和電腦，白內障已不再只是老年人才會遇到的問題。林鴻源醫師觀察指出，白內障手術患者正逐漸年輕化，40到50歲族群明顯增加，甚至已有不少30多歲的案例。

▲▼林鴻源醫師觀察，白內障手術族群明顯年輕化，40至50歲患者增加，30多歲案例也逐年上升。（圖／記者鄭遠龍攝、大學眼科提供）

中壢國際大學眼科診所院長、同時也是台灣眼內植入及屈光手術醫學會理事長的林鴻源醫師指出，白內障就像頭髮變白、長皺紋一樣，是水晶體隨著年齡老化的自然現象。然而，近年來白內障患者有明顯年輕化趨勢，除了長時間使用3C產品導致用眼過度有關外，高度近視引起的眼軸拉長也會讓水晶體提早老化；再加上長期曝曬於紫外線下、糖尿病、眼部外傷，以及服用特殊藥物(如精神科或類風濕免疫藥物)、未經醫囑點用含類固醇眼藥水，甚至先天因素，都可能造成白內障。

林鴻源醫師多年來累積許多臨床手術經驗，更多次受邀擔任國際醫學會現場手術示範及演講貴賓分享人工水晶體與屈光白內障手術案例，其醫療實力與專業表現深受國內外專家肯定。他更是全台唯一受邀加入「國際眼內晶體頂尖智庫(IIIC)」會員的眼科醫師，專業地位獲得國際高度認可。



▲中壢國際大學眼科診所院長，同時也是台灣眼內植入及屈光手術醫學會理事長的林鴻源醫師，是全台唯一受邀加入「國際眼內晶體頂尖智庫(IIIC)」會員的眼科醫師，專業地位獲得國際高度認可。（圖／ETtoday繪製）

林鴻源醫師指出，白內障早期會出現一些細微卻容易被忽略的變化，例如視力開始變得霧霧的、看東西不再清晰，甚至會出現單眼重影。部分患者會覺顏色變暗、偏黃，對光線特別敏感，看燈光或車燈時會伴隨光暈；也有人發現近視度數突然加深，若同時合併老花，反而可能會覺得看近變清楚，讓人誤以為視力「變好了」。但這些細微的變化，其實都是白內障正在發生的警訊。

白內障的進展通常無痛且緩慢，許多患者等到視力明顯下降才驚覺需要就醫。嚴重時，瞳孔會由黑色轉為淡黃色或白色，若嚴重未即時治療，不僅會提高手術難度，也可能影響術後視力恢復。

不少人以為「看近模糊」一定是老花眼作崇。林鴻源醫師提醒，若伴隨刺眼、眩光或對焦困難，很可能是白內障的早期警訊。林鴻源醫師建議，40歲以上族群至少每年進行一次眼科檢查；50歲以上則應每半年檢查一次，並務必由眼科醫師進行完整檢查，以掌握最佳治療時機。

▲白內障早期常以視力模糊、刺眼與光暈表現，若對焦困難應及早就醫檢查。（圖／記者鄭遠龍攝）

雖然白內障與老花眼都與「眼睛老化」有關，但成因不同。老花眼是睫狀肌及水晶體調節能力下降，只要配戴老花眼鏡即可改善；白內障則是水晶體混濁、硬化，導致光線與影像無法順利傳到視網膜上，不論遠近都看不清，若放任不管，白內障會持續惡化，不但影響生活品質，也會增加日後手術的難度與風險。

談到治療方式，林鴻源醫師表示，現代白內障手術已大幅進步，採用點眼藥水麻醉與超微創超音波乳化術，只需在角膜上製作微小切口，利用超音波震碎並清除混濁水晶體，再放入人工水晶體。手術微創、安全性高、傷口小、恢復也較快速。

對於較複雜的病例，例如白內障放太熟水晶體過硬，或角膜內皮細胞較少的病患，須與醫師詳細溝通了解後，謹慎評估選擇飛秒雷射輔助白內障手術，並結合高解析度3D手術顯微鏡與影像導航系統輔助，透過立體視覺、即時定位與智能分析，讓整個手術流程更加順利。

▲▼林鴻源醫師指出，白內障手術術前透過精密檢查，才能依個人眼睛條件與生活需求挑選合適的人工水晶體。（圖／記者鄭遠龍攝）

人工水晶體種類多元，並非越貴越好，關鍵在於依照個人的生活習慣與用眼需求量身挑選。林鴻源醫師表示，健保給付的球面單焦點人工水晶體大多可滿足一般日常視力需求；但現代人用眼需求高，若希望術後減少配戴眼鏡，可選擇全面性人工水晶體，改善近視、老花、散光等問題。然而，每位患者的眼睛條件不同，最重要的仍是與醫師充分溝通，經專業評估後找出適合自己的方案。



為了讓手術更順利、更貼合個人需求，台灣眼內植入及屈光手術醫學會理事長暨中壢國際大學眼科院長林鴻源醫師建議，手術前需進行一系列高精密檢查，包括全方面角膜地形圖分析、眼軸長度量測、散光與乾眼症淚液分析、角膜內皮細胞檢查，以及黃斑部與視網膜影像等檢查，為每位病人建立專屬視力分析報告。這些數據不僅能幫助醫師掌握患者眼球結構與度數變化，選擇人工水晶體時更精準，也能提升手術安全性、更符合每位患者的個人視覺需求。

▲林鴻源院長專注進行白內障微創手術，小切口、點藥水麻醉並結合飛秒雷射輔助白內障手術，手術全面升級更順利 。（圖／大學眼科提供）

▲先進微創與高科技檢查設備，以及精準的白內障治療，為患者打造值得信賴的清晰視界。（圖／記者鄭遠龍攝）

林鴻源醫師提醒，白內障是全球導致失明的首要原因，千萬不要等到水晶體完全混濁才處理。透過高科技檢查與早期評估，搭配精準微創手術，才能真正擺脫惡視力，恢復清晰舒適的生活。