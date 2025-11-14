人工生殖法草案已送政院　國健署長：應尊重代孕者隱私

記者洪巧藍／台北報導

近期男同志代孕爭議不斷，有男同志赴美國代孕還上傳孕母生產過程畫面，更傳出身份為台北慈濟醫院骨科醫師。國健署署長沈靜芬今日表示，《人工生殖法》修法草案已經送行政院，內容是有納單身女性、女同志，修法主要重點在於強調「女性自主權」。至於爭議事件，她不予評論，但強調應該尊重代理孕母本身的隱私。

相關爭議始於台灣一對男同志伴侶「壹零出4啦」，他們在社群平台分享赴墨西哥代孕4胞胎的經歷，引發外界討論。另又有一名赴美國尋求代孕的男同志發文聲稱「不需要做產檢」，還公開上傳孕母生產過程的無碼畫面，結果遭網友起底他疑似是慈濟醫院現職骨科醫師，質疑身為醫師卻未有代孕倫理、醫療專業操守，呼籲相關單位釐清徹查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國健署署長沈靜芬談人工生殖法修法、代孕議題。（圖／記者洪巧藍攝）

針對將孕母生產PO上網爭議，沈靜芬表示，每個人有不同狀況與個人的考量，相關資訊分享，她不予任何評論。但她認為，還是要尊重代理孕母本身的隱私，即便接受相關委託，代理孕母本身個人的人權跟自主，也是非常重要。

國內《人工生殖法》多年未修，國健署研議修法時因為代理孕母爭議大，決定先脫勾處理。沈靜芬今日出席活動時受訪表示，目前《人工生殖法》修法版本已送進行政院，內容是有納單身女性、女同志。

沈靜芬說，這次修法主要重點在於強調「女性自主權」，也就是說，「如果她有自己的卵子、有她自己的子宮，當她想要懷孕、生小孩、養育小孩，政府是站在支持的立場去協助她，完成她想要做的這個理想。」強調這次的修法侷限在單身女性跟女同志的部分。

沈靜芬補充，針對代理孕母爭議，她站在兒科醫師立場最想要強調是「兒童權益不能被忽視」，不管怎樣的結果，兒童最佳利益仍是考量重點。

至於代孕是否會另立專法，沈靜芬強調還需要與社會各界溝通凝聚共識。她指出，確實有部分族群發聲表達需要，但是代理孕母牽扯比較商業利益、婦女權益剝削、子女買賣、兒童最佳利益問題等，必須把這些情形考慮進去，和社會溝通達成共識才能順利推動相關政策，目前正在持續搜集意見，召開專家會議。