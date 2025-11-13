喉嚨痛像「被掐住」非感冒　醫：延誤「病毒性甲狀腺炎」影響終身

▲喉嚨痛難痊癒，要注意可能是病毒性甲狀腺炎作祟。（圖／記者趙于婷攝）

記者邱俊吉／綜合報導

最近天氣轉涼，氣管敏感的人已經感覺喉嚨不適，卻忽略其他可能問題。36歲的蔡小姐換季時常咳嗽、喉嚨痛、聲音沙啞，日前以為只是感冒，到診所拿藥，始終沒改善，甚至開始發燒，脖子腫又痛，還痛到「像被掐住」，到醫院抽血並接受超音波檢查，才確診為「病毒性甲狀腺炎」。

萬芳醫院新陳代謝科主治醫師劉漢文在臉書分享此案例，他指出，若喉嚨不舒服、脖子腫痛，約15%和「亞急性甲狀腺炎」有關，其多由病毒感染引起，又稱病毒性甲狀腺炎，常見於30至50歲女性，初期症狀類似感冒，因而有不少人被誤診。

劉漢文提到，病毒性甲狀腺炎典型症狀包括甲狀腺腫大、壓痛，並可能延伸到喉嚨、下巴或耳朵，伴隨發燒與疲倦等症狀，與感冒相似，若未以超音波檢查，容易忽略真正病因。

針對治療，劉漢文說，若症狀較輕，可透過消炎止痛藥紓緩，但疼痛若嚴重，則需搭配類固醇治療；此外，要注意亞急性甲狀腺炎雖能恢復，但過程恐長達數周，甚至數月，所以在發炎期、恢復期都需要固定回診，通常每2至8周追蹤一次甲狀腺功能，以防錯過病程變化，而本身如有甲狀腺自體免疫抗體，更應每年定期檢查，以掌握甲狀腺功能。

劉漢文提醒，多數的病毒性甲狀腺炎可痊癒，但若未規律追蹤，可能在不知不覺中進展成永久性的甲狀腺功能低下，及早發現才是最好的治療，所以若有喉嚨痛、發燒、頸部腫痛等症狀持續不退，宜儘速就醫檢查，避免延誤真正的病情。