國民年金明年元旦調漲「每月最高多繳84元」　影響270萬人

記者洪巧藍／台北報導

國民年金保費明年元旦調漲！衛福部今（12）日表示，由於111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險的月投保金額，明年起將由現行19,761元調為21,103元；也因此，國保民眾每人每月自付保費最多增加84元，受影響人數約270萬人，同時包含生育、喪葬、老人年金等各項給付金額則會連動調高。

衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，國保各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，依國民年金法第11條規定，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額同時調升。

國保月投保金額自112年起為19,761元，查111年10月至114年9月CPI累計成長率達6.79％，因此115年1月1日起，依法將調整為21,103元。陳真慧說明，由於政府會依被保險人身分補助40％-100%的國保保費，故每人每月自付保費雖小幅增加43元至84元，政府補助保費則相對增加補助57元至141元。

陳真慧指出，115年月投保金額調整後，各項給付金額也調高，包括生育給付由39,522元調升為42,206元、喪葬給付由98,805元調升為10萬5,515元。若是年滿65歲、有15年國保年資，領取A式老年年金給付可達6,107元，有利國保民眾之基本經濟安全保障。

統計國民年金被保險人約290萬人，扣除低收、重度身障者由政府100%補助，本次調整受影響約270萬人，給付增加受惠人數一年約160萬人。每年約增加37.5億元的保費收入，將全數納入國保基金，作為全體被保險人未來保險給付之用，以符合社會保險財務自給自足原則，更確保國保基金長期財務健全。

衛福部提醒，新制上路後，115年1-2月份的保費繳款單將於115年3月底前寄發，被保險人於同年4月底前繳納即可。若無力繳納保險費，請儘速向戶籍所在地之直轄市或縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保費補助比率。