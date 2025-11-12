ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

15萬顆芬普尼蛋「只追回2萬顆」　食藥署：消費者可能直接丟棄

▲彰化文雅畜牧場驗出雞蛋含芬普尼，停止出貨調查中。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化文雅畜牧場驗出雞蛋含芬普尼，停止出貨調查中。（圖／彰化縣政府提供）

記者趙于婷／台北報導

彰化縣爆發芬普尼雞蛋，總計15萬顆流入市面。食藥署今表示，回收方面由各縣市衛生單位執行，之前就有封存回收，現在每天都還在進行，目前回收約2萬顆，因為涉及生鮮，有些民眾可能已直接丟棄，所以若有買到I47這個牧場的蛋，可選擇不吃、丟棄或至購買處退貨回收。

彰化縣政府於10日至案場文雅畜牧場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm。該畜牧場飼主涉違反「動物用藥品管理法」，全案將移由檢調單位深入偵辦。

而有關問題蛋回收狀況，食藥署副署長蔡淑貞受訪時回應，回收作業由各衛生局執行，目前都還在執行中，比較明確是來自單一牧場，有明確溯源碼，是洗選蛋，且洗選日期明確，籃蛋也有QR碼，民眾可以從相關資訊判斷，一旦發現買到問題蛋，要全面停止食用並退貨。

至於回收數量，蔡淑貞說，衛生單位持續進行回收中，衛生局執行完會統計，食藥署一直都有保持聯繫，目前畜牧場已經管制，而大家關心還在市面流通的部分，因為特定品項產品明確，有些消費者不見得退貨，也可能直接丟棄，目前大概已回收2萬至3萬顆，因有食安疑慮，後面進行銷毀。

