健保「4大兒童重症給付」明年擬調升　衛福部3政策救兒科人力荒

▲健保署拋出「調升兒童急重症支付標準」挽救兒科人力。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

全台各大醫院兒科醫師荒，衛福部繼匡列兒童醫療總額、專責醫師制度延伸為0至6歲，希望促進兒科人才留任，健保署長陳亮妤今（12）日再拋出「調升兒童急重症支付標準」，針對兒童一般病床、PICU住院診察費、小兒外科手術、兒童心智科給付，預計12月中提共擬會審議，最快明年1月實施。

陳亮妤今日出席台灣泌尿腫瘤醫學會活動受訪表示，為了維護0到6歲兒童照護醫療量能，健保115年已匡列總額249億元，也在9月25日總額協商與西醫基層、醫院部門得到共識，希望此舉能有助兒童照護醫事人力的留任，提升兒童醫療品質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部長石崇良日前再拋出「0至6歲兒童專責醫師」，陳亮妤解釋，這主要是醫事司幼兒專責醫師計劃的延伸，將0至3歲延伸到0至6歲。健保署未來將搭配醫事司此計畫，調升兒童急重症支付標準，包含一般病床及PICU住院診察費等，推估約增加1.9億元，其他包含小兒外科手術、兒童心智科給付，也都跟專業學會研議中。

被問及調高幅度，陳亮妤表示，預計11月底提出方案，12月共擬會議審議，如果會議中順利通過，明年1月可以實施。

石崇良日前說明，兒童專責醫師是希望兒科未來將往「價值導向支付」，讓預算依照健康管理與照護成果分配，「不是看病越多拿越多，而是讓孩子健康也有預算」。該措施會從出生開始媒合健檢、預防保健、塗氟等服務，甚至於健康習慣養成與肥胖防治，希望把「健康台灣」的精神導入兒童照護。