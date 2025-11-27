嬰幼兒染流感「病毒複製快」重症比例高　醫示警：快打疫苗

▲醫師提醒，嬰幼兒是流感重症高危險群。（圖／達志示意圖）



記者趙于婷／台北報導

時序入冬，接下來恐再面臨一波流感疫情。對此，醫師指出，高風險族群中的「嬰幼兒」最好要施打流感疫苗，嬰幼兒免疫力差，根據臨床研究，感染後，身體帶的病毒量比較高，發生肺炎、腦炎、心肌炎等嚴重併發症的機會比較大。

感染科權威醫師黃高彬指出，嬰幼兒感染流感後發生重症或住院的比例明顯高於其他年齡層，因為這族群的免疫系統尚未發展完全，對病毒抵抗力不足，一旦感染，病情進展往往較快。

黃高彬解釋，流感病毒對嬰幼兒特別有威脅，因為細胞很容易被流感病毒侵犯，加上小孩新陳代謝比較快、呼吸心跳快，病毒複製速度會比成人快，重症機會相對就高。

他進一步提到，除了病毒複製比成人快之外，嬰幼兒的身體病毒排出時間也會比較長，正常成人感染流感後，大概一個禮拜就會好，5到6天就不容易傳染，建議的隔離時間一個禮拜即可，但嬰幼兒隔離時間最好要拉長到12天。

黃高彬說，一般來說，小孩滿6足歲，抗體就可達到成人的2/3，青春期以後免疫力就會接近成人，所以大家也可以觀察到，孩子進入小學後，生病頻率會明顯比較少，就是因為抗體已經達到成人的2/3。

他提醒，以感染流感來說，就是年齡越小帶的病毒量比較高，病情越嚴重，因為臨床發現併發腦炎的案例，大多都是在小學以下，不過6到12歲小學階段也是要小心。黃高彬強調，冬天還會有一波流感高峰期，應盡早為孩子預約接種，並同時落實勤洗手、配戴口罩、保持良好衛生習慣，早一步預防，就能多一分安心。

北市衛生局「公費流感及新冠疫苗 健康抽好禮」再加碼10萬元商品禮券活動延長，11月30日前設籍臺北市符合公費流感及新冠疫苗接種資格者，於活動期間內至臺北市合約醫療院所或疫苗接種站完成疫苗接種，即可參加抽獎，每接種1劑可獲得1次抽獎機會，同一天完成公費流感及新冠疫苗接種則可多得到1次抽獎的機會，愈早施打疫苗得獎機會愈大。獎項包括iPhone 17、Apple Watch及萬元商品禮券等好禮。

衛生局呼籲符合公費對象儘速接種疫苗，請攜帶健保卡及相關證明文件（如孕婦健康手冊、兒童健康手冊、嬰兒出生證明、原住民身分文件等）。相關疫苗接種資訊可至臺北市政府衛生局網站首頁/主題專區/公費流感疫苗及新冠疫苗接種專區或洽12區健康服務中心諮詢。

