別急著往大醫院跑　「5大症狀」可先去假日UCC

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／台北報導

「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」在11月正式試辦，固定在每週日、國定假日開診。健保署也列出「5大症狀」，建議可先到UCC看診，不用往大醫院急診跑。

UCC設置於週日及國定假日上午8時至24時，目前全國共設置13處，地點位於包括台北市、新北市、桃園市，台中市、台南市、高雄市，主要服務對象是非重大急症，但須及時處理的病症，費用只需部分負擔150元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部部長石崇良表示，依檢傷分類資料，大醫院急診病人高達8成非重症，且這8成病人屬於不危急，幾乎都是做完處置就回家，而且假日兒科就醫病人比較多，因此UCC的目的就是有效分流、緩解急診壅塞，協助引流急診非危急患者，減輕現場醫護過度負荷的壓力，並將急重症資源留給更需要的病人。

健保署提到，包括「發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單傷口、小兒急性不適」等5大症狀都可以到UCC就醫，若為出院者，可以先電話諮詢原本住院院所。

為緩解大醫院急診壅塞，除了試辦UCC之外，健保署也已在今年8月起推動「門診靜脈抗生素治療獎勵方案（OPAT）」，因初步成效良好，自11月起再提供新的門診抗生素治療選擇，透過攜帶式輸液器連續施打抗生素，額外挹注0.5億元，預計1萬人受惠。