流感疫苗一個月431萬人搶打創紀錄　羅一鈞示警12月疫情捲土重來

▲第二階段流感新冠疫苗開打，防疫大使謝祖武示範「左流右新」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（1）日開放公費流感疫苗及新冠疫苗第二階段接種，疾管署長羅一鈞公布最新數據，公費流感疫苗開打一個月總計接種431.7萬劑，創下史上最旺紀錄，若打氣持續，月底將討論是否額外增購流感疫苗。羅一鈞也示警，流感疫情預期本月中才會脫離流行，但隨著秋冬氣溫逐漸下降，疫情可能在12月中下旬捲土重來。

疾病管制署今日於全聯福利中心舉辦114年度公費流感及新冠疫苗記者會「左流右新 健康安心」，正式宣布自11月1日起進入第二階段施打，進一步開放50歲至64歲無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗，第一階段對象仍持續接種，期盼透過擴大涵蓋族群，提升整體社會免疫屏障。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲羅一鈞挽袖施打新冠、流感疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

羅一鈞致詞表示，今年秋冬流感疫苗採購648萬劑，到10月30日已經接種431.7萬劑，創下歷年來10月份打氣最旺紀錄，疾管署也因應第二階段開打，緊急加購開口合約20萬劑流感疫苗並已配送至各縣市，累積採購量達到668萬劑。

羅一鈞指出，目前流感疫苗還有230萬劑提供符合資格民眾接種，如果這段期間打氣持續，預期會在本月底討論是否再額外採購一批新流感疫苗；至於新冠疫苗數量非常充足，也鼓勵民眾接種。

根據疾管署統計，上周類流感就診11萬人次，雖然已連續3週下降，但仍在流行期。羅一鈞也提醒，秋冬氣溫逐漸在下降，可能讓流感疫情在12月中下旬捲土重來，提醒民眾早點打疫苗，可以把保護力先建立好，就不用擔心之後疫情對各位健康的威脅。