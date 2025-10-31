他傷口潰爛10多年「靜脈瓣膜閉鎖不全」作祟　6症狀當心

▲員榮心臟外科主任賴金湖為賴姓患者進行微創手術。（圖／員榮醫院提供）



記者洪巧藍／台北報導

61歲賴姓男子腳踝傷口潰爛10多年無法癒合，輾轉於各家外科診所治療，洗澡時必須以塑膠袋將整個小腿包起來，以防水分進入造成潰爛惡化，數月前因為傷口擴大至巴掌大小，治療2個月仍無好轉，醫師懷疑與靜脈曲張有關，建議轉診至心臟外科求診，最後才確認是「靜脈瓣膜嚴重閉鎖不全」導致。

收治個案的員榮醫院心外主任賴金湖表示，檢查發現患者靜脈瓣膜嚴重閉鎖不全，導致下肢血液回流受阻、靜脈壓力升高，尤其足踝部位壓力最大，易引起慢性傷口無法癒合。

賴金湖說，患者小腿至大腿靜脈嚴重擴張，直徑甚至達一公分，瓣膜功能喪失，一旦久坐或站立，血液就會逆流、堆積於足踝，形成惡性循環，最終造成「活動性潰瘍」，屬靜脈曲張分級中最嚴重的第6級。

經與家屬討論後，團隊採用「靜脈曲張鐳射閉合術」。該技術屬微創手術，藉由超音波導引將雷射纖維導管自足踝送入淺層靜脈（大隱靜脈），再以鐳射產生熱能封閉靜脈，使血流不再逆流至下肢，減輕靜脈壓力。手術過程採靜脈或局部麻醉，術後幾乎沒有大片瘀青與劇痛，患者兩小時後即可下床行走。

此外，團隊術後搭配「傷口防水凝膠」，讓患者手術隔天即可正常洗澡，避免過去必須套塑膠袋的尷尬情況。術後兩週，右腿潰瘍傷口明顯乾燥且滲液減少；一個月後新肉長出；兩個月後傷口完全癒合，患者終於能安心洗澡及日常運動，生活品質大幅提升。

賴金湖提醒，靜脈曲張常見症狀包括下肢腫脹、酸痛、搔癢感，嚴重時會出現靜脈扭曲鼓脹、皮膚色素沉著及濕疹變化，若不治療恐進一步惡化為難癒合潰瘍。他呼籲，若有相關症狀，應及早就醫心臟外科或血管外科門診，接受超音波評估，及早治療可避免慢性傷口帶來的生活困擾。