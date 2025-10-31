坣娜肺腺癌病逝！「8症狀」常被誤認感冒　醫：確診超過7成末期

▲醫師提醒，肺腺癌早期徵兆常被誤認為感冒。（圖／達志／示意圖）

歌手坣娜死訊震驚演藝圈，老公今日證實她是肺腺癌離世。醫師指出，肺腺癌早期徵兆常被誤認為感冒，等到確診超過7成已是末期，要留意一旦出現「咳嗽持續2周以上、有氣喘、胸痛、背痛、頭痛、喉嚨痛、聲音沙啞、咳血」等症狀，要盡快就醫檢查。

根據112年國人十大死因統計結果，癌症連續42年排名第一，而肺癌自93年以來位居癌症死因之首。而肺癌分為小細胞肺癌及非小細胞肺癌，非小細胞肺癌如鱗狀上皮癌、肺腺癌、大細胞癌，抽菸與小細胞癌與鱗狀上皮癌則有較大的關聯。但近年來罹患肺癌人數比例高居不下，且其中有將近7成為「肺腺癌」。

台北慈濟醫院胸腔外科主任程建博受訪時曾經指出，肺癌可分為幾個不同種類，其中肺腺癌是目前肺癌中人數最多的，大約有超過6、7成，值得注意的是，肺腺癌初期症狀不明顯，也常容易被誤認為是感冒，有將近75%的肺癌病患，發現時已到了第四期。

程建博提醒，有很多人等有症狀再檢查時，都可能已接近晚期，僅約2成能手術切除，存活率在癌症當中算較差的，因此若有吸菸史者（含二手菸）、長期暴露在油煙環境的廚師及家庭主婦、暴露工廠廢氣或特殊污染環境者（如建築工人、油漆工人、礦工等）、肺結核病史、肺纖維化、癌症家族史等都是高危險族群，要定期做肺部檢查。

國內從自111年7月起，針對高風險族群提供2年1次胸部低劑量電腦斷層檢查，並於114年1月1日起擴大對象，包含40至74歲女性或45至74歲男性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌的具肺癌家族史者，以及50至74歲且吸菸史達20包-年以上，戒菸未達15年的重度吸菸者可接受篩檢。

除了定期接受肺癌篩檢，衛福部國健署也呼籲應注重日常生活中的健康管理，主動戒菸、遠離空氣污染、保持健康飲食和作息，以減少肺癌的風險。若民眾有持續咳嗽未見改善、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促或喘鳴、持續胸痛、聲音沙啞、骨關節疼痛、體重無預警下降或食慾不振等肺癌警訊，應儘速就醫檢查，避免延誤病情，及早發現有助於提高治療機會。

另外，癌症關懷基金會指出，肺癌高危險群以抽菸者首當其衝，但女性也不能輕忽，因為由中研院領銜的「台灣癌症登月計畫」發現，女性患者多受內在致癌因子（如基因、免疫、賀爾蒙）影響，這意味著即使女性吸菸比例低，仍可能罹癌。

癌症關懷基金會營養師黃書宜也提出5個日常護肺習慣：

1. 戒菸首要，遠離致癌根源

戒菸是預防肺癌最有效的方法。研究顯示，戒菸後10-15年內，罹患肺癌的風險會降低一半，同時也能減少大腸直腸癌、肝癌、咽喉癌、口腔癌、胃癌、食道癌、胰臟癌、膀胱癌、子宮頸癌、腎癌和白血病等多種癌症風險。更重要的是，戒菸也能保護家人、朋友免受二手菸危害。

2.多蔬果，提升抗氧化力

蔬果富含植化素和抗氧化營養素，尤其β-胡蘿蔔素、維生素 C 和 E等，能清除自由基、減少細胞損傷，降低罹癌風險。

黃書宜建議多攝取綠葉蔬菜、胡蘿蔔、芭樂、番茄、十字花科蔬菜（如油菜、大白菜、甘藍、花椰菜）、蔥、蒜等。研究指出，若水果或蔬菜攝取量過低恐使肺癌風險增加3倍！

3.少紅肉，遠離加工肉品

大量食用紅肉會顯著增加24%罹患肺癌的風險，且紅肉有較高的飽和脂肪，而高飽和脂肪攝取會使肺癌風險增加，反之，以多元不飽和脂肪取代飽和脂肪，可使肺小細胞癌和肺鱗狀細胞癌的風險分別降低 16%及17%。

同時，應避免吃醃製和煙燻肉製品，因其含有亞硝基二甲胺和亞硝酸鹽等強致癌物，恐增肺癌風險。

4.保持理想腰圍，降低發炎風險

研究指出，腰圍越大，罹患肺癌的風險就越高。建議男性腰圍應小於90公分（約35吋）、女性腰圍應小於80公分（約31吋）。

5.規律運動

國民健康署建議，每天至少30分鐘中等強度運動。規律運動能促進肺部代謝、提升心肺功能，研究發現，有運動習慣者可降低20%至50%肺癌風險。癌症關懷基金會長期服務癌友觀察發現，良好的生活習慣不僅能降低罹患肺癌的風險，也有助於減少癌症復發的機率。