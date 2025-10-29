范姜彥豐抓姦粿粿「看到出軌證據手抖、心悸」　醫揭6現象快就醫

記者趙于婷／台北報導

范姜彥豐29日公開點名王子（邱勝翊）介入他與粿粿的婚姻，提到自己知道事情之後，出現睡不好、吃不下等狀況。對此，精神科醫師指出，面對伴侶的不忠，身心反應會非常劇烈，這是一種創傷壓力反應，而不是單純的情緒低落，建議若有類似情況者，身心出現6大現象，就是就醫警訊。

精神科醫師楊聰財指出，抓到另一半出軌或外遇，可能出現不少身心症狀，心理層面會有睡眠障礙、身體疼痛、消化系統問題、免疫力下降、心悸、呼吸急促、冒冷汗等，另外也可能會有情緒劇烈波動、焦慮與恐慌，甚至會有創傷後壓力障礙（PTSD）症狀，例如反覆回憶、逃避、過度警覺、自我懷疑、低自尊等。

楊聰財也提到，面對婚姻中的問題，建議可以尋求專業諮商， 與信任的朋友、家人或支持團體保持聯繫，傾訴情緒，但也要設定界線，避免不斷重複創傷細節，也可以考慮短暫搬離共同居住環境或小旅行，給自己一個喘息的空間。另外，當身心症狀嚴重到影響日常生活功能或出現以下6大情況時，務必尋求精神科或臨床心理師的專業協助。

1. 功能受損嚴重： 連續數日無法正常上班、上學、照顧自己（如洗澡、進食）。

2. 持續的絕望與自殺意念： 經常想著「活著沒有意義」、「不如死了算了」，或開始計畫自殺。

3. 嚴重的睡眠障礙： 即使服用了非處方助眠劑仍無法入睡，嚴重影響日間功能。

4. 無法控制的暴力或衝動： 出現極度的自殘或傷人衝動。

5. 物質濫用： 為了麻痺痛苦而過量飲酒、吸菸，或依賴藥物。

6. 持續兩周以上的憂鬱、焦慮或創傷反應，且未見緩解。