HPV「男性感染風險更高」　醫示警：恐引發6種癌症

▲醫師提醒，男性有更高風險感染HPV。

記者趙于婷／台北報導

許多人以為HPV只是女性問題，其實男性風險更高！醫師指出，約8成性活躍者一生中曾感染過HPV，多數人並無症狀，很容易在無意間傳染給伴侶，且至少「6種癌症」及「一種疾病」息息相關，因此建議男女都要接種HPV疫苗。

泌尿科醫師廖奕安指出，研究顯示，持續感染HPV是造成多種惡性腫瘤的重要因素，除了為人熟知的子宮頸癌外，陰道癌、外陰癌、男性的陰莖癌，甚至兩性都可能有機會的頭頸癌，特別是口咽癌及肛門癌等，都是已證實與HPV高度相關的癌症，另也會引發俗稱「菜花」的生殖器疣。

廖奕安說，許多人以為HPV只是女性問題，其實男性風險更高，尤其現在性行為模式多元，男性感染後又不容易有抗體清除，更容易傳播，根據國健署資料，約八成性活躍者一生中曾感染過HPV，多數人並無症狀，很容易在無意間傳染給伴侶。

在預防上，台灣自2022年起提供國中女生公費接種HPV疫苗，自2025年起擴大至國中男生也可享有同樣的權益。廖奕安表示，研究顯示，若男女雙方接種率都能達80%或以上，這時候的群體免疫效應最佳，可大幅降低整體HPV感染率與相關癌症發生率。

台灣每年仍有超過千名女性罹患子宮頸癌，另有數百名男性罹患HPV相關癌症。廖奕安建議，未被公費涵蓋的民眾應盡早考慮自費接種，疾病風險不會因為性別、性傾向、年齡而有所不同，越早採取行動越好。

