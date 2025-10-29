3歲童上鋪摔落反覆嘔吐　已「嚴重顱內出血」緊急開顱搶命

▲三歲童上鋪跌落險喪命，緊急開顱救回一命。（圖／耕莘醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

一名年僅三歲男童，日前在家中與姊姊玩耍不慎從上鋪樓梯跌落。家人起初未察覺異常，直到隔日清晨餵奶時，男童出現反覆嘔吐，才趕緊送至急診，經電腦斷層檢查後，發現顱內嚴重出血，經緊急開顱手術才成功搶回孩子性命。

收治個案的耕莘醫院神經外科醫師陳俊勳表示，病童送醫時意識仍清楚，但已出現明顯顱壓上升的徵象，必須分秒必爭，立即進行開顱減壓手術。尤其是兒童頭部外傷惡化速度非常快，若延誤治療，可能在數分鐘內出現腦疝或心跳停止，對這樣的個案而言，時間就是生命。

▲左側顱內大面積出血。

陳俊勳在接獲急診通知後，趕在男童瞳孔擴大前完成手術。術中發現顱骨出現深層裂縫，並有大量血塊壓迫腦部，醫療團隊隨即進行止血與減壓。歷經數小時手術順利完成，術後轉入兒童加護病房持續監測。經治療與照護，男童已完全清醒、順利拔管，生命徵象與腦壓均穩定，日前康復出院，恢復情況良好。

陳俊勳提醒，幼兒顱骨尚未完全發育，即使跌落高度不高，也可能導致顱內出血。他呼籲家長，孩子在上下鋪、沙發或樓梯間玩耍時，務必有成人在旁看顧；若跌倒後出現嘔吐、嗜睡或意識不清等情況，應立即送醫檢查，切勿錯過黃金搶救時機。

天主教耕莘醫院神經外科主任曾邵勇提醒，家中有幼兒的家庭應加強防跌措施，避免孩童攀爬高處或在上下鋪追逐，並於床邊加裝護欄，以確保居家安全。曾主任亦呼籲民眾，若兒童頭部外傷後出現異常反應，應即刻就醫，由專業醫師評估與處置，才能大幅降低腦部損傷風險。