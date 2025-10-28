白內障年輕化　醫揭「3大主因」：55歲以下患者暴增5倍

▲醫師提醒，白內障年輕化，高度近視是最常見主因。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「白內障」不再是老年病！醫師指出，近年門診發現40多歲的白內障患者有逐年增加趨勢，需手術治療的患者相較10年前增加約4到5倍，而導致年輕化主要有三大因素，包括「高度近視、3C使用過度、紫外線暴露」。

現行健保給付規定，55歲以下進行白內障手術需事前申請。澄清眼科醫師吳孟憲指出，從健保資料庫數據發現，申請人數每年以30%的速度增加，可見55歲以下的年輕白內障患者比例攀升。

白內障是由於水晶體老化或病變引起，屬於一種漸進性視力退化疾病。近年白內障有年輕化的趨勢，與現代生活型態密切相關，主要原因包含「高度近視、3C使用過度、紫外線暴露」，高度近視定義是大於500度，而這也是年輕型白內障最常見的原因之一。

吳孟憲說，高度近視患者不僅容易併發視網膜病變外，因為眼軸較長容易玻璃體退化、液化，造成水晶體氧化速度加快，白內障就會提早來報到，3C使用過度則是長時間注視螢幕會使眼睛長期處於疲勞狀態，導致氧化壓力上升、自由基累積，使水晶體老化速度加快。

另外，紫外線暴露也是一大重點。他提到，紫外線為已知的白內障危險因子之一，若長時間在戶外活動而未配戴具防護效果的太陽眼鏡，紫外線能量會逐漸破壞水晶體蛋白結構，增加白內障發生風險。

維持良好的生活習慣是延緩眼睛老化的關鍵。吳孟憲建議，日常要保持充足睡眠、均衡飲食、避免長時間使用3C產品以及外出時配戴太陽眼鏡，皆有助於減少水晶體氧化壓力，延緩白內障的發生，另外近視大於500度的高度近視族群每年至少進行一次完整的眼科檢查，以便及早發現水晶體混濁或其他視力異常變化。