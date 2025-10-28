太緊張血管也會「抽筋」　醫教「每分鐘6次深呼吸」減壓、護心

▲透過冥想、打坐，練習每分鐘6次的深長呼吸，可紓壓也能保護心臟。（圖／取自pexels）

記者邱俊吉／綜合報導

壓力太大，心臟血管會「抽筋」。振興醫院心臟血管內科在臉書分享，情緒緊繃、焦慮會使血管突然收縮，血流暫時中斷，可能引發胸悶、心絞痛甚至心肌梗塞；國外研究建議，若能練習「每分鐘6次」的深長呼吸節奏，可有效調節自律神經，有助心跳穩定，降低壓力造成的心血管危機。

振興醫院心臟內科團隊在臉書指出，當情緒陷入緊張、憤怒或焦慮時，人體會大量分泌壓力荷爾蒙，使交感神經過度亢奮，形成血管急速收縮、有如「血管抽筋」的現象，這時胸口可能產生悶痛或壓迫感，民眾對於長期心理壓力對心臟的傷害不可輕忽。

針對減壓、護心，美國艾默里大學研究團隊最近發表在國際知名醫學期刊《JAMA Network Open》的試驗，邀請冠心症病人接受為期6周訓練，透過緩慢呼吸與視覺化放鬆技巧，學習控制心律與血管反應，結果顯示，受訓者在心理壓力測驗中，冠狀動脈血流顯著改善，代表心臟在緊張狀態下仍可維持穩定供血。

振興醫院心臟內科解釋，「心率變異度」代表心跳間距的自然變化幅度，當人壓力過大，變異度會下降，心律、血管反應變得僵硬，但透過每分鐘約6次的深長呼吸，可平衡交感、副交感神經的活動，有助血管放鬆、心跳穩定，如可長期練習，不僅能減少胸悶發作，還可使身心從長期警覺狀態中脫離。

對於容易緊張的人，振興醫院心臟內科建議護心4招：

●學會慢呼吸。吸氣約5秒，吐氣約5秒，每分鐘6次為佳。

●固定練習。每天花20分鐘練習深呼吸或冥想。

●穩定作息。睡眠不足會讓自律神經更不穩。

●搭配治療。呼吸訓練是輔助方法，仍須依醫師指示服藥與追蹤。

振興醫院心臟內科提醒，壓力管理是維持心血管健康的重要一環，當生活節奏過快，不妨試著放慢呼吸，讓心臟也有喘息的時間。