每天適量喝黑咖啡　獲多項研究認證護肝效果

▲喝咖啡。（示意圖／pexels）

文／常春月刊

你是不是幾乎每天都要喝咖啡？根據最新研究，咖啡不只能讓你精神抖擻，還可能幫你的肝臟加分！

適量喝咖啡 與降低肝臟疾病的風險有關

一篇發表於知名國際醫學期刊Clinical Gastroenterology and Hepatology的大型統合分析整合了16篇研究的資料，發現喝咖啡的人，罹患肝癌的風險降低了約40%！另一篇2021年的統合分析也發現，喝咖啡使脂肪肝發生機率下降23%，脂肪肝進展至嚴重纖維化的風險也下降33%。甚至，美國肝臟醫學會(AASLD)在2023年發布的脂肪肝臨床指引中也提到：「每天喝三杯或更多咖啡可能對肝臟有潛在好處」。

邱筱宸醫師指出，這些發現雖然主要來自觀察性研究，但結果一再重現、樣本龐大，讓咖啡成為越來越受學界關注的飲品！咖啡不只是咖啡因。它還富含多酚、抗氧化物質、以及可能具有抗發炎效果的天然成分。推測它有可能透過以上這些方式保護肝臟，不過詳細機轉仍有待未來研究去證實。

怎麼喝，才是「護肝喝法」？

．每天1-3杯中杯黑咖啡（約200-300 ml/杯）

．不加糖、不加奶精最好，若要加，也盡量少量

．有胃痛、胃食道逆流、心悸、孕婦或哺乳婦女，應先諮詢醫師

．不建議「暴飲」或以咖啡代餐

關於咖啡3個常見迷思

Q1：即溶咖啡也有保護力嗎？

有些研究包含即溶咖啡族群，但現磨黑咖啡效果可能更明顯

Q2：拿鐵或三合一可以嗎？

護肝的是咖啡本體，不是糖和奶。太多糖或是奶精反而會增加肝臟負擔！(導致脂肪肝)

Q3：可以喝超過三杯嗎？

建議適量為宜，過量咖啡因可能導致心悸、失眠等副作用

