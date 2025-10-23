加熱菸展示大轉彎！先前稱禁實體、照片　國健署改口「可展示圖片」　

▲地方衛生局稽查加熱菸販售。（圖／台北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

加熱菸上市後，首家業者因外包裝未標示尼古丁秒遭下架，但第二家業者上市後，被民眾發現超商菸架上「有組合元件（載具、加熱器）圖片展示」。國健署署長沈靜芬先前受訪時表示，組合元件依法不得展示，「實體和照片都不能擺出來」。但國健署今接獲反映後，竟改口表示「已在10/16函釋，可以在販賣菸品場所展示」。

國健署通過加熱菸合法上市後，外界隨即關注超商等實體通路的「陳列方式」。沈靜芬在9月17日受訪時表示，加熱菸合法上市後，必須依據《菸害防制法》規定，這部分與紙菸相同，不過加熱菸包含加熱器等組合元件，依法不得展示，不僅不能放實體，連照片也不得陳列。

不過今日有民眾反映，在超商看到加熱菸載具的圖片直接被展示在菸架上，且特別顯眼。沈靜芬上午面對媒體快閃拒絕回應，今日晚間國健署隨即改口「已在10/16函釋，只能在販賣菸品場所展示」。

國健署菸害防制組組長羅素英受指出，今日協同地方衛生局稽查，目前看起來展示是符合規定，現行的《菸害防制法》裡，沒有明定加熱器是否屬於展示範疇，為了兼顧讓消費者可以獲得產品資訊，所以有發布行政函釋，讓其可以在菸品販售場所展示，因此和紙菸及加熱菸展示規定是一樣的。

羅素英說，不過標示及展示辦法有相關規定，例如一個牌子只能展示一盒，不能並排很多盒，也不能把圖案放很大，不能特別顯眼引人注意。她強調，之前法規對於組合元件是否屬於展示範圍，這部分沒有明訂，只有明訂禁止用電子販賣機、放置於消費者可拿到的貨架。

而針對加熱菸載具是否可以圖片展示，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗上午受訪時才提到，當初說好規定不得展示加熱菸載具，是因為菸商不想放警示圖片，所以最後規定實體和圖片都不能展示。但羅素英對此否認，「沒有欸！民團消息從哪來的？」

不過，羅素英也直言，相關展示辦法有規定一定要貼警語，但不用警示圖文，菸盒要用等比例大小呈現，現在超商的展示圖片看起來比較顯眼，這部分有跟通路業者溝通，要跟其他紙菸大小盡量統一，不要讓其特別顯眼。