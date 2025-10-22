經前煩躁、腹脹怎麼辦？「6招小撇步」輕鬆改善

▲生理期快到時，妳是不是也會煩躁、腹脹、腰酸，甚至暴食？（示意圖／Unsplash）



記者黃稜涵／綜合報導

每到生理期前，許多女性都會面臨煩躁、腹脹、腰酸，甚至暴食的困擾，不僅影響工作效率，也讓生活品質下降，營養師珊珊指出，這些症狀多與體內荷爾蒙變化、發炎反應及血糖波動有關，她整理出「6招小撇步」，幫助女性輕鬆舒緩經前不適。

1. 多吃高抗氧化蔬果

蔬果中的植化素與維生素C，能降低體內發炎反應並舒緩壓力，建議每日攝取多種顏色蔬果，如綠花椰、紅椒、莓果等，讓身體自然而然對抗不適。

2. 補充Omega-3脂肪酸

Omega-3能平衡發炎反應，減少經前不適，鮭魚、秋刀魚、鯖魚以及亞麻籽油都是優質來源，每週建議攝取2至3次富含Omega-3的魚類。

3. 適度舒緩運動

壓力會放大不舒服的感受，每天30分鐘的快走、瑜伽或伸展運動，不僅能放鬆肌肉，還有助提升快樂荷爾蒙，讓身心更輕鬆。

4. 減少精緻糖攝取

雖然甜食令人療癒，但精緻糖容易促進發炎並造成血糖波動，加重情緒起伏。營養師建議以水果或堅果替代甜點，既滿足味蕾，又兼顧健康。

5. 補充鈣

鈣能穩定神經並緩解肌肉緊繃，鮮奶、小魚乾、優格都是日常好選擇，方便加入每日飲食。

6. 補充鎂

鎂可幫助神經放鬆，降低偏頭痛與經痛發生，腰果、杏仁、菠菜等食物是經前調理的好朋友。