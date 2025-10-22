ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

日本開放藥局可買「事後避孕藥」　食藥署：規劃試辦計畫

藥。（圖／達志／示意圖）

▲日本政府近期核准藥局可以販售「事後避孕藥」。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

日本政府近期核准藥局可以販售「事後避孕藥」，女性不受年齡限制、也不用經過父母同意就可購買。由於台灣日前也在討論將事後避孕藥由醫師處方藥轉類為指示用藥，外界也關心是否跟進日本？對此，食藥署今表示，此事件涉及層面廣，各方團體都有不同意見，會持續規劃推動符合國情的試辦計畫。

日本厚生勞動省專家部會同意事後避孕藥可於藥局直接販售，無需醫師處方。此新規定將不設年齡限制，女性購買時也不必取得保護者同意，強調以便利性及支持年輕族群自主避孕為核心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而針對台灣是否要將事後避孕藥改為指示用藥，藥品組副組長林意筑表示，該議題涉及層面廣泛，不只有醫界、藥界，包括兒少團體、家長團體、婦女團體等都有不同訴求意見，還需要多方溝通協調。

林意筑說，食藥署在今年3到4月有召開「緊急事後避孕藥轉為醫師藥師藥劑生指示藥之可行性專家會議」及「緊急事後避孕藥用藥安全及可近性之試辦方案討論分享會議」，會議中有邀集不同領域的利害關係團體討論，廣納各界建言，會持續關注日本執行該措施後的狀況，同時也會持續討論適合國情的試辦計畫。

【咕嚕咕嚕】台北暴雨沒放假 網友灌爆蔣萬安臉書

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

郭漢崇化解「排尿障礙」獲國際肯定　「陳偉殷受傷」啟發創新療法

從帶領醫學生罷工到堅守花蓮　李明哲用「熱血」打造全新雙和醫院

白袍高血壓別輕忽！醫揭追蹤「1/3將成真高血壓」

愛心點亮病房！慈善基金會百萬病床捐若瑟醫院　守護孩子健康

經前煩躁、腹脹怎麼辦？「6招小撇步」輕鬆改善

日本開放藥局可買「事後避孕藥」　食藥署：規劃試辦計畫

台中爆非洲豬瘟！雲林急成立預防小組　張麗善：早禁止廚餘養豬

劣質假牙恐致癌　牙技師推「假牙身分證」

防堵豬瘟南下！台南宣布5大措施　黃偉哲：動用1000萬第二預備金

阿斯匹靈等2原廠藥退出台灣　健保署揭市占率：是全球性退出

讀者迴響

回到最上面