白袍高血壓別輕忽！醫揭追蹤「1/3將成真高血壓」

▲書田診所家醫科主任醫師何一成談高血壓。（圖／書田診所提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名50多歲女性因為血壓偏高來就診，到醫院量血壓直上升，但是在家量測又血壓偏低，因為認為自己是因為就醫緊張導致「白袍高血壓」，她竟自行停藥，結果導致血壓失控。醫師提醒，白袍高血壓者也不能輕忽平時的血壓，因為研究顯示白袍高血壓患者大約有三分之一，在追蹤二至三年後，會演變為真高血壓。

收治個案的書田診所家醫科主任醫師何一成指出，「白袍高血壓」是指在平時在家量血壓，血壓值都在正常範圍，但是一到醫療院所量測血壓時血壓達到高血壓的標準（收縮壓大於140 mmHg或是舒張壓大於90 mmHg），甚至出現血壓越量越高的情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

何一成解釋，這是由於一般人在家裡會感覺較安心放鬆，而到醫療院所面對穿著白色衣物的醫護人員，就自律神經緊張，體內並釋放壓力荷爾蒙，引發血壓上升。倘有嚴重的焦慮或恐慌者，即使在家測量血壓，也可能因緊張而血壓飆高。

何一成說明，該名女性自述，幾個月前因為血壓偏高，服用了兩種藥物，之後常感到頭暈無力，在家量測血壓，發現血壓偏低106/62 mmHg (正常血壓值120/80 mmHg)，認為自己是「白袍高血壓」而自行停藥。

近期在家量測時發現血壓又偏高，大約162-165/96-100 mmHg，於是前來就診，沒想到血壓比在家時又高許多，且越量越高。經過病史、理學檢查、心電圖、血液等檢查，判斷患者平時就已達到高血壓的狀況需要治療，經過藥物調整，身體感覺較之前舒適，沒有頭暈無力等現象。

白袍高血壓者也不能輕忽平時的血壓！何一成說，研究指出，在醫療院所量血壓數值偏高的人之中，大約有五分之一屬於白袍高血壓，一旦在放鬆的環境時，血壓又正常。但白袍高血壓患者大約有三分之一在追蹤2-3年後，會演變為真高血壓，此時罹患心血管疾病的可能性就會上升。

同時因為在醫療院所量到的血壓數值較高，倘沒有平時測量的數據可供參考，就有過量用藥的可能，導致病人服藥後平時血壓過低，產生頭暈、無力等副作用，甚至造成跌倒受傷。因此白袍高血壓者也應留意自身的血壓變化，而非放任不管，才能辨別是否真的有高血壓。

何一成指出，白袍高血壓是患者感受到壓力時，自律神經及壓力荷爾蒙作用於心臟血管而造成血壓上升，壓力事件消失後自律神經舒緩，壓力荷爾減少分泌，血壓就回復正常，若經常感受到壓力，心臟血管會產生長期的變化，此時血壓就持續偏高，也是所謂的真高血壓。

何一成提醒，高血壓如需要用藥，應測量各種狀況時的血壓值，以及了解患者的身體與心理狀況，選擇適量的藥量，以免平時血壓過低。民眾如果有血壓問題時，應養成定時在放鬆環境量測血壓的習慣，並在就醫時提供醫師參考，在用藥期間也應留意是否有其他不適症狀，若有應儘早回診，讓血壓能控制在合適的範圍。