上周流感53重症、10死！40多歲男敗血性休克「住院5天亡」

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情持續流行，疾病管制署今（21）日表示，上周新增53例流感重症，另有10例死亡，死亡個案中最年輕是北部40多歲男性，本身有糖尿病、慢性肝病等病史，急診就醫時已經血氧偏低、雙側肺浸潤，有肺炎與糖尿病急性的併發症，雖收治加護病房病況仍持續惡化，還發生低血氧併發敗血性休克，住院第5天過世。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，監測上周（10月12日至18日）類流感門急診就診計12萬8,915人次，較前一周下降7.8%，惟上周（10月14日至20日）新增53例流感併發重症病例（15例H1N1、29例H3N2、7例A未分型、2例B型）及10例死亡（5例H1N1、4例H3N2、1例A未分型），目前國內流感疫情處於流行期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

防疫醫師林詠青指出，死亡個案當中最年輕為北部40多歲男，本身有糖尿病、慢性肝臟疾病病史，沒有接種本季的流感疫苗，個案於住院前兩天開始有咳嗽跟呼吸喘症狀，曾到診所就醫，但症狀沒有改善，10月中旬到急診就醫，當時他血氧偏低，胸部X光顯示雙側肺部浸潤，檢驗白血球、發炎指數、血糖值都有上升，診斷肺炎跟糖尿病急性併發症。

林詠青指出，個案收治到加護病房給予抗生素、流感抗病毒藥物治療，但肺炎症狀還是持續惡化，還出現低血氧併發敗血性休克，在住院第5天不幸過世，主要死因為肺炎。

疾管署副署長曾淑慧表示，經數理模式分析，研判社區流感疫情下降；預測未來四週類流感就診人次呈波動或緩降趨勢，11月中旬類流感門急診就診人次預估約10萬， 11月中旬以後類流感就診人次可能出現波動或緩升趨勢，並於12月中上旬開始較明顯上升，至農曆春節前後達高峰。

曾淑慧也提醒，隨著光復假期將至，民眾出遊、聚餐機會增加，呼籲民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如有危險徵兆（如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等）應儘速就醫。