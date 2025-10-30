眼袋讓人老10歲　「眼神管理」成年輕人新焦慮！專業醫師揭除眼袋形成原因與解方

▲光澤診所陳威臣醫師。（圖／光澤提供）

消費中心／綜合報導

即使疫情已經過去，不少人仍習慣戴著口罩出門，看人的第一眼不再是整張臉，而是眼神是否明亮有神，「眼神管理」因此成了外貌印象的關鍵。光澤診所整形外科陳威臣醫師指出，近年門診中詢問「眼袋怎麼消」、「如何改善眼袋」的患者顯著增加，且年齡層有逐漸下降的趨勢。眼袋不僅與年齡有關，長期生活習慣不良也會使眼下浮腫、鬆弛，甚至伴隨黑眼圈，看起來顯得疲憊、顯老，老化問題提早浮現。

年輕人也有眼袋？ 壞習慣讓老化提早報到

以往總認為眼袋是中年後才會出現的困擾，但陳威臣醫師觀察，20至30歲年輕族群中，諮詢眼袋問題的比例逐年上升。這股「年輕化」趨勢，與現代人生活習慣與用眼模式改變有關，像是熬夜、重鹹飲食、睡眠不足，長期下來都會造成眼皮水腫與皮膚鬆弛，導致眼袋明顯；再加上長時間滑手機、盯螢幕，讓眼周肌肉疲乏、彈性降低，低頭姿勢更會壓迫眶內脂肪，這些都是加速眼袋早發的關鍵因素。

分清楚「真眼袋」與「假眼袋」 才能對症下藥

不少人照鏡子發現眼袋越來越明顯，卻搞不清到底是真眼袋還是假眼袋。陳威臣醫師進一步說明，倘若發現「早上醒來眼袋明顯，下午卻消失」，通常是水腫型假性眼袋，年輕人較常見，這類情況多與作息、飲食有關，屬於暫時性現象，建議調整生活作息、飲食清淡或睡前冰敷按摩促進循環，隔天往往就能改善。

反之，若眼袋長時間明顯且不隨時間變化消退，就屬於結構性真眼袋。這多見於30、40歲以上族群，因膠原蛋白流失與皮膚彈性下降，加上眼輪匝肌及眶膈膜鬆弛，導致脂肪滑出、眼袋形成。這類情況僅靠保養或遮瑕已難以改善，甚至常伴隨淚溝凹陷、蘋果肌下垂等問題，需由醫師針對結構性鬆弛進行評估，決定是否進行除眼袋手術。對於不想動刀，有可選擇電波拉提或玻尿酸填補淚溝等非手術療程，延遲老化。不過對於嚴重程度者而言，手術仍是比較能根本解決的方法。

傳統眼袋手術有盲點 醫師揭復發關鍵

過去眼袋手術多以「移除脂肪」為主，但陳威臣醫師指出，這是一種「頭痛醫頭、腳痛醫腳」觀念。傳統手術雖能暫時讓眼袋變平，但忽略了眼袋下方的淚溝與蘋果肌凹陷，視覺上落差仍在，求美者往往誤以為手術沒做好。此外，僅移除脂肪並未解決根本鬆弛問題，眶內脂肪仍可能再度往前膨出，導致眼袋兩至三年後復發「捲土重來」。

此外，傳統眼袋外開手術還可能切斷眼輪匝肌，使肌肉肌肉張力下降，不僅臥蠶消失、還可能影響眼睛閉合、加劇乾眼，甚至造成眼瞼外翻，產生求美者不願見的併發症。

新一代技術強調重建、保留、轉位 持久除眼袋

面對傳統手術的限制，新一代除眼袋技術近年已從「移除」轉為「重建、保留與轉位」的概念。陳威臣醫師指出，現代手術強調結構重建與肌肉保留，會將多餘脂肪轉位補到淚溝與蘋果肌，消除「一凸一凹」的落差；再針對肌肉鬆弛進行重建，恢復張力，降低外翻風險。同時透過韌帶鬆解與眶隔膜重建，讓脂肪自然分布，視覺更柔和且效果更穩定。

陳威臣醫師強調，「處理眼袋不能只靠加厚擋土牆般暫時『圍堵』，長期仍可能『潰堤』復發，而要像『水力工程』般從根本改善。」現行的整合性眼周年輕化的技術（如「5D亮睛術」），可同時解決結構性問題與預防復發，搭配複合式治療（如超級煥顏術），可恢復皮膚彈性與光澤。眼袋手術的關鍵在於術前精準診斷，根據「鬆弛程度、肌肉張力與淚溝深度」客製化治療方案，才能兼顧美觀與自然。

追求美麗 安全與自然並重

無論選擇手術或非手術療程，相對重要的是選擇合格醫師與合法診所。最後陳威臣醫師提醒，求美者在療程前應與醫師充分討論，了解彼此對美感與治療方向的期待，透過良好溝通與信任，才能讓療程結果更自然安心。

挑選醫美診所時，醫療安全應為首要，而非價格考量為主。診所需具備合法執照、麻醉系統、無菌手術環境及完善的術後照護。以除眼袋手術為例，多數情況採局部麻醉，但若需靜脈麻醉，必須由麻醉專科醫師全程監控，確保過程相對安全。選擇具品牌信譽與完整追蹤機制診所，也能確保術後照顧與回診品質，讓消除眼袋的過程更安心。

療程效果因人而異，並非保證每個人都有相同的效果；

有關適應症、禁忌症等副作用等問題，療程前務必親自諮詢醫師，由醫師為專業說明和診斷

陳威臣醫師學經歷：

•光澤診所整形外科醫師

•中華民國整形外科專科醫師

•台灣整形外科醫學會會員

•台灣美容外科醫學會會員