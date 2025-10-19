搭飛機牙痛加劇？醫曝「氣壓性牙痛」3狀況當心

▲「氣壓性牙痛」常發生在氣壓變化而產生劇痛。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

搭飛機會讓牙痛加劇？顯微根管治療醫師、台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師張添皓指出，曾收治一名空服員牙痛到說不出話就醫，檢查發現是深層蛀牙導致牙髓炎，因為飛機上的氣壓變化，讓牙齒內外壓力失衡，把牙痛放大導致。他提醒，「氣壓性牙痛」常發生在氣壓變化而產生劇痛，如飛行、登山、潛水等環境。

張添皓醫師說明，該名空服員就醫當天剛從歐洲返台，一下機就痛到說不出話，立刻衝來診，痛到眼淚一直掉，拍X光發現是深層蛀牙導致牙髓炎，「氣壓變化只是壓垮它的最後一根稻草。」

他指出，「氣壓性牙痛（Barodontalgia）」是原本有潛在疾病的牙齒，因氣壓變化而產生劇痛，常見於飛行、登山、潛水等環境，雖然客艙加壓後壓力較穩定，但仍低於地面，這樣的壓力變化對一般健康牙齒無礙，但可能對於蛀牙、牙髓發炎根尖病變等問題是一大潛在威脅。

但並非所有氣壓痛都是牙齒問題，也可能與鼻竇炎、耳部疾病或顳顎關節相關，但若牙痛伴隨胸悶、頭暈，千萬不要硬撐。

他建議，出國前最好先檢查牙齒狀況，有蛀牙、牙齦膿包、根管牙髓炎、牙周病等病史更要特別留意，另外，牙齒相關手術後，建議延後7天以上再搭飛機，或是請醫師評估後再搭乘，相對會好一些，若飛行中突發牙痛，可先冰敷或服止痛藥，下機後盡快就醫確認原因。

▲醫師提醒留意氣壓性牙痛。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）

