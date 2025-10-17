加熱菸開賣首日　石崇良突襲查超商：媒體報銷售情況最重罰百萬

▲衛福部長石崇良率隊稽查超商加熱菸販售狀況。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

加熱菸今（17）日起正式在超商通路上架販售，衛福部長石崇良下午率隊與北市衛生局聯合突襲稽查超商販售狀況，他表示，中央地方會聯合進行全面式的稽查，雖然加熱菸可以上市，但不代表對菸害防制有任何鬆動。他也喊話媒體，報導千萬不要描述銷售情形甚至廠牌，行為涉及促銷廣告將重罰，最重可罰百萬。

衛福部國健署日前通過2家國際加熱菸商，包含14品項加熱菸及4款組合元件，陸續於10月11日、10月19日生效，連鎖超商今日開始上架販售。石崇良下午隨即和國健署、北市衛生局無預警突襲稽查。

依照「北市新興菸品管理自治條例」規範，任何人不得於距離台北市各高級中等以下學校基地境界線50公尺以下區域內，販賣加熱式菸品。石崇良前往第一家超商正好是校園周邊，店家內確實沒有加熱菸，也看到店家張貼不可販售的相關標誌。

第二家則是可以販售加熱菸品的超商，石崇良強調，菸品販售時為避免過度廣告促銷，規定不可實品展示，否則是違法的，展示的位置跟大小也不能過於突顯，且一定要有針對吸菸危害的警示圖文。

▲北市衛生局人員稽查加熱菸販售，確認合法輸入貨品。（圖／記者洪巧藍攝）

現場稽查人員前往查看擺設，並使用掃碼儀器確認販售載具屬合法輸入品項。石崇良表示，這家業者展示販售大致符合規定，唯一疑慮是展示區將加熱菸與一般菸品區隔，可能涉及凸顯讓顧客注意販售加熱菸，有促銷嫌疑，已經已要求店家改善，同時要傳達回總公司，讓其他分店比照改善。

國健署署長沈靜芬強調，法令禁止販賣菸品給未滿20歲青少年，衛福部也要求業者加強務必做到「停、看、問」，甚至可以要求出示證件來確認年齡。衛福部會持續跟業者溝通， 加強銷售人員的繼續教育，另一方面，也要請民眾配合，若無法出示相對應的證明時，業者是可以拒絕販售。

石崇良稽查前受訪強調，媒體報導千萬不要描述銷售情形甚至廠牌，否則可能觸犯菸害防制法第12條第1項第2款規定，可處20萬到100萬元罰鍰。

▲衛福部長石崇良說明稽查超商加熱菸販售狀況。（圖／記者洪巧藍攝）

國健署特別提醒，媒體報導時留意避免使用可能造成誤導或具有宣傳效果的字詞，例如「排隊人潮」、「湧入人潮」、「搶購潮」、「熱賣中」、「爆單」、「限量秒殺」、「賣光光」、「掀起熱潮」、「造成轟動」、「全台瘋搶」等，相關報導應以公共健康與法規面向為主，避免造成變相促銷或引發青少年模仿。

國健署已強調，任何菸品都不可以茶會、餐會、說明會或在網路直播、開箱或使用心得都屬於違法行為，然而Threads今出現大量民眾po出購買加熱菸的開箱文，國健署表示已進行蒐證，相關行為可依法處10萬元以上50萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次處罰。