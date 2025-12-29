25%台人有高血壓！　醫推「6救命穴道」快速降壓

▲台灣罹患高血壓的人口多，其中有1/3的民眾不自知。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

根據國健署2018年的統計資料顯示，18歲以上的國人高血壓盛行率約為25%，其中約1/3的民眾不知自己有高血壓。黃千瑞醫師表示，大多數高血壓患者初期無明顯症狀，與高血壓相伴多年才會有感，最常聽到的是覺得後頸緊繃痠痛、頭痛、眩暈，嚴重者會引起噁心嘔吐、抽搐昏迷等現象。她也分享「6救命穴位」能緩解高血壓所帶來的不適感。

崇學馬光中醫診所院長黃千瑞指出，高血壓所產生的強大血流量，血管因承受過大壓力而破裂，或管壁組織剝落並堵塞血管，這些情況可能發生在身體的任何部位，造成不同類型的高血壓併發症，例如心肌梗塞、腦血管中風、腎功能衰退、視網膜病變甚至失明。

一般而言，高血壓指的是靜止狀態量測血壓時，當收縮壓超過140 mmHg，舒張壓超過90 mmHg，即達到高血壓標準。而美國心臟協會於2017年的高血壓治療指引中，將高血壓標準值下修為超過130/80 mmHg，就是因為動脈粥樣硬化性心血管疾病十年風險值大於10%，須提前控制減少疾病風險危害。

黃千瑞說明，中醫並無高血壓病名，其相關症狀見於歷代典籍眩暈、頭痛、腦鳴、項強、肝陽或肝風等範圍中。她表示，一般血壓高的民眾常有氣血運行不順，造成氣血不正常積聚在上部，引起血壓上升。因此，利用按摩頭部、耳朵、腳底或肢體穴位，都有助於引導氣血往下半身運行，藉此緩解高血壓的不適症狀。

1.頭部：用雙手指腹全頭按摩，然後加強按壓穴位點，促進頭部血循，緩解頭脹頭痛。

－百會穴：位於兩耳耳尖直上拉一條線、眉間也拉一條線，兩條線的交界處就是百會穴位置。

－風池穴：在後頸部兩側，髮際與脊椎外側筋處。

－降壓溝：位於耳背，可貼一排耳珠。也可直接用指尖按壓，由上往下按壓。

2.肢體穴位：每次3～5分鐘，用指腹指尖輕壓點按穴位。

落零五穴：位於手背第二、三掌指關節基向後（往手腕方向）0.5寸左右。

陽陵泉穴：小腿外側，腓骨前下方凹陷處。

太衝穴：位於腳背，腳拇趾和第二趾間分叉點，往腳踝方向約2寸（3指幅）寬處。