「母子連心」證據在頭髮　研究曝母親壓力更容易反映在孩子身上

在少子化時代，兒少成長、教養遭受多大壓力備受關注。國內專家分析兒童頭髮中的壓力荷爾蒙濃度，回溯其過去數月承受慢性壓力的情形，結果發現相關數值與父母心理狀態高度連動，且與母親的連動關係明顯大於父親，證實家庭氛圍、尤其是母子互動，對幼兒壓力累積具關鍵影響，「母子連心」所言不假。

這項研究由台北醫學大學公共衛生學院院長陳怡樺教授與團隊進行，她表示，人類頭髮平均每月生長約1公分，取下靠近頭皮3公分左右的樣本，再測量髮中壓力荷爾蒙濃度，可反映個體過去約3個月的慢性壓力。

陳怡樺說明，由於傳統的血液、尿液或唾液檢測，較易受作息、飲食及短期情緒波動影響，故此研究測量髮中壓力荷爾蒙濃度，更能掌握較長時間的壓力負荷，特別是學齡前幼兒難以自陳壓力，以壓力荷爾蒙作為生物標記，可更客觀評估其慢性壓力狀況。

對此研究，陳怡樺指出，研究團隊分析「台灣孕產期健康追蹤研究」2020至2024年資料，納入來自177個家庭的6至48個月大兒童，並同步蒐集父母與孩子的頭髮樣本，結果顯示，父母和孩子的壓力荷爾蒙濃度呈現高度相關。

此外，研究發現，當母親出現憂鬱或感受較大壓力時，孩子的頭髮壓力荷爾蒙濃度亦明顯偏高，反之母親若具有較高的幸福感，孩子的壓力荷爾蒙濃度則相對較低，代表母親的正向心理狀態可能對孩子具有保護效果。

研究並發現父子壓力雖有連動關係，但關聯性較母子為弱。陳怡樺認為，這可能與母親在多數家庭扮演主要照顧者，和孩子日常互動時間較長有關；此外，男女表達情緒、壓力的方式往往不同，若父親較內斂，也可能使孩子較不易感受來自父親的壓力。相關成果日前已發表於國際醫學期刊《Stress and Health》。

對於研究成果，陳怡樺指出，親子壓力連動的形成，可能來自多重層面，包括家庭成員共享相同生活環境及壓力來源，例如經濟負擔、照顧壓力或關係緊張；此外，親子之間共有部分遺傳特性，加上日常密切互動，亦可能使壓力反應在家庭中彼此影響。

陳怡樺強調，頭髮壓力荷爾蒙並非用來為孩子或家長貼標籤，而是協助家庭、研究人員更早察覺長期壓力的存在，呼籲民眾在育兒和產後階段，應將壓力視為「家庭層級」、而非「母親個人」課題，父母都能覺察情緒並善用支持系統，才能減輕孩子承受的無形重量。