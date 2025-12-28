ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

38歲男腎病4期　醫教「1招免吃藥」瘦15kg逆轉！

▲胖子。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲男子越吃越胖，腎功能也跟著惡化。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

「肥胖本身，就可能悄悄傷害你的腎臟！」醫師李唐越示警。他分享一名38歲男保險業務，因工作忙碌、應酬多，長期高油高鹽高糖飲食，又愛喝含糖飲料，身高175公分、體重已飆到95公斤，健檢時發現腎病惡化到第4期。後續沒有用藥，而是靠著調整飲食，於8個月後降至80公斤，發炎與腎功能皆獲得改善，有感體悟到「吃錯」所帶來的影響。

減重專科暨家醫科醫師李唐越在健康好生活節目個人粉專中分享，上述個案當時只是感覺疲憊，怎料健檢時卻發現腎功能已下降至第4期、身體發炎指數明顯偏高，來到1.7 mg/dL（建議值低於0.3 mg/dL），相當不解「自己只是胖一點，為什麼腎臟就會出問題？」

李唐越解釋，脂肪不只是改變體態，它更像是個內分泌器官，不斷釋放發炎因子，讓身體長期處在慢性發炎狀態，而腎臟就是最容易被拖累的器官之一。他接著說，很多人以為腎臟病一定是糖尿病、高血壓才會發生，其實肥胖本身，就可能悄悄傷害腎臟。

萵苣對環境危害比培根還要高出許多。（圖／達志／示意圖）

▲加工肉品也是傷腎的地雷食物。（示意圖／達志）

李唐越著手調整的不是激烈治療，而是從護腎、抗發炎的飲食方式開始。他分享，將個案的飲食以全榖雜糧，如黑米、紫米取代精製澱粉；多攝取不同顏色的蔬菜，讓植化素成為身體的「滅火隊」；蛋白質則選擇魚類，減少炸、滷和加工肉品。

最終患者沒有用藥，只靠飲食與生活調整，於8個月後將體重減至80公斤，發炎狀態與腎臟負擔也明顯改善。李唐越提醒，腎臟的傷害往往非一天所造成的，而是長期忽略身體發出的訊號，只要少一點加工、含糖飲料，多一點原型食物與穩定節奏，就是民眾每天都能做到的「護腎行動」。

腎臟病 肥胖 護腎 飲食 腎功能 手搖飲 李唐越醫師 瘦身 發炎

