吃完便當就想睡？醫點名「惰性食物」6大特徵　讓你越吃越累

文／洛桑加參

工作做到一半肚子餓，嗑完便當卻立刻想睡。咖啡一杯接一杯，精神仍舊提不起來。一停下活動、坐下來吃東西，疲累感立刻湧上。這樣的經驗，幾乎人人都有，卻很少人真正追究原因。其實，問題不一定出在睡眠，而是出在餐桌上。有些食物，真的會讓人越吃越感到疲勞、愛睏。在印度的傳統觀念中，瑜伽士將這類令人倦怠乏力、遲鈍昏沉的食物，稱為「惰性食物」。反之，能快速補充能量、讓人精神為之一振的食物，則被稱為「悅性食物」。

惰性食物往往具備六大特點，包括不新鮮、高加工、低營養、難消化、煮過頭、調味重。而風味清爽、烹調簡單、在陽光下生長，且從產地到餐桌距離很短的新鮮食材，則屬於讓人吃了能感到滿足愉悅、元氣滿點的悅性食物。知名身心靈預防醫學專家，洛桑加參醫師在新書《淨心安好：108個不生病的藏傳身心靈預防醫學處方》中指出，只要聰明擇食，並搭配進食習慣的調整，就能輕鬆提升進食效率與身心狀態。他也整理出四個實用的飲食技巧，幫助現代人從「吃完更累」，轉向「吃完更有精神」。

眼睛先吃，欣賞豐富色彩

進食不只是嘴巴的事，更是一場完整的感官體驗。先用眼睛欣賞、鼻子聞香，能提早喚醒消化系統。現在西方很流行正念飲食，提醒人們要用心吃。用心怎麼吃。難道是從心臟伸出一張嘴，把桌上的漢堡吞下去嗎？那只會出現在恐怖片裡。真正的用心吃，是全心全意享受美食，把感官全部用上，極大化這場用餐體驗。

「眼睛先吃」的另一層意義，在於視覺上的營養篩選。煎炸、裹粉或過度烹調的餐食，往往色澤單調，難以引起食慾。相較之下，富含植化素的繽紛蔬果，光看就讓人食指大動。把彩虹帶上餐桌，看了心情好，營養也更均衡。依四季節律調整飲食，春天讓綠色鮮蔬養肝，夏天紅色強心，秋天白色潤肺，冬天黑色食材益腎，培本固元，自然有感。

少肉改豆，減少脂肪攝取

洛桑加參分享，有些人一餐動輒吃下十幾盎司牛排，紅肉蛋白質雖高，脂肪卻也不低。更別提在飼養過程中，牲畜可能被投入用以防治疾病或刺激生長的藥物，若管理不佳，可能為健康帶來潛在風險。當血液中的中性脂肪與膽固醇過高，血管裡流的就不再是清澈的血液，而像是一鍋濃湯。濃稠黏滯，氧氣與營養難以順利送達身體各個角落，血液品質不佳的人，也就特別容易感到倦怠。

好消息是，健身者、小孩成長、長者修復所需要的蛋白質，豆類裡面也相當豐富。透過豆類攝取營養，不必擔心飽和脂肪酸攝取過量。四十歲以上女性，若適量攝取納豆、豆腐、豆花、豆乾、豆漿等豆製品，還有助於調節雌激素、緩解更年期不適，並預防骨質疏鬆。

細嚼慢嚥，杜絕狼吞虎嚥

農業時代，人們攝取大量粗食與原型食物，偏硬的食材需要多嚼幾下才能吞嚥，反而少見消化不良與口齒不清的問題。反觀現代，果凍、泥狀、膠狀食品隨手可得，蘿蔔糕、羊羹，乃至糊、漿、粥，各種軟食都很容易買到。若成長過程中口部肌肉缺乏咀嚼鍛鍊，說話容易含糊，咬字不清。

軟食不是不能吃，但不能完全吃軟不吃硬。水果要記得啃，堅果要能咬得動。不求開核桃開贏松鼠，但至少一把堅果放進嘴裡，得咬得下去。充分咀嚼的好處很多。不僅能延長用餐時間，讓飽足訊號在過度進食前傳到大腦，咀嚼本身也能帶來感官滿足，幫助分辨生理性與心理性飢餓。研究顯示，咀嚼還有助於活化腦部，減緩壓力造成的認知功能下降。

讓皮膚幫你吃，預防骨鬆

以瘦為美、以白為美，是源於西方資本世界的單一價值觀。不同膚色，各有健康之美。懂得欣賞差異的人，往往心胸更為開闊。過度怕曬，總是把自己包得密不透風，反而可能錯過老天送來的免費陽光維生素。在不曬到紅腫熱痛的前提下，適度接觸日照，有助於合成維生素D。當維生素D不缺，不只心情較穩定，也能改善因缺乏所造成的心理焦慮與肌肉無力。日光浴對預防骨質疏鬆、排卵異常，以及花粉等過敏症狀，同樣具有正面幫助。

本文摘自：《淨心安好：108個不生病的藏傳身心靈預防醫學處方》一書／洛桑加參／時報出版