雙和男醫「強行握手、按捏後頸」3女　受害人離職、加害者停診中

▲雙和醫院爆發男醫性騷女醫案，受害者均離職，涉案人仍在職。（圖／記者姜國輝攝）

記者邱俊吉／台北報導

台北市醫師職業工會於今上午召開記者會，指雙和醫院出現性騷案卻未積極處理。該院回應，對於涉及性別平等及職場性騷等申訴，絕無消極作為、隱匿或包庇，惟基於《性別平等工作法》及相關規定，須兼顧當事人隱私保護與程序正義，故未對外公開個案細節，此前已解除涉案人主管職務。據悉該男目前停診中。

根據記者會資料，多名女醫師指控，雙和醫院一名主管多次在私密或不適當情境下，對女醫師強行握手、反覆磨蹭、按捏後頸，甚至在流產手術後、意識未清的恢復室中，假意探視卻趁機以雙手包覆、搓揉其手部，並伴隨令人不安的言語，造成受害者明顯心理創傷。

多名受害醫師表示，因加害者掌握人事及學術資源，故長期敢怒不敢言，部分人最終選擇離職，且即使提出性騷擾申訴，院方對於多起經認定的不當行為也僅記小過，亦未公告、未充分說明，甚至沒有即時隔離加害者，導致受害者在申訴過程中遭2次傷害。

雙和醫院回應，今年6月18日獲悉有同仁疑似遇單位主管肢體騷擾，隨即依規定啟動初步調查與關懷機制，當日即與該同仁確認事件經過並提供支持與協助，同時安排其辦公空間與被申訴人不同區域，但該同仁隨即在7月離職。

針對院內處理流程，雙和醫院說明，該院依法通報新北市勞工局，於今年6月25日召開性別平等委員會，成立專案調查小組，成員包含2名院內委員及1名經勞動部認證的院外專家委員，並展開調查，但期間另有2名已離職女性同仁，分別於今年7月28日、8月8日陳情，經評估後依規定併案處理。

雙和醫院指出，考量案件涉及範圍較廣，調查期限依法由原訂2個月展延為3個月，最終於今年8月25日召開結案討論，並依規定通報校方，校方亦依規定處理；調查期間，共進行7次訪談，對象包含申訴人、被申訴人及相關證人，均採個別約談，避免互相影響。

經性別平等委員會8月25日決議，本案3名申訴人所提性騷擾申訴案均成立，並於8月28日正式通知3名申訴人與被申訴人，同日召開人力資源規劃暨評議委員會，決議即刻卸除被申訴人主管職務，隔日即正式全院公告主管撤換事宜。

雙和醫院強調，本案已進入司法程序，基於尊重司法及避免影響後續審理，院方不便就個案內容進行任何評論，將持續檢討、強化內部管理制度及性別平等教育，並配合政府、檢調及司法單位相關工作。

