膝蓋積水竟在腿後現形　「貝克氏囊腫」害她上下樓卡又麻

▲女子膝窩長出腫塊，就醫確診是膝蓋積水造成的「貝克氏囊腫 」。（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者邱俊吉／台北報導

一名50歲女性近日在右腳膝窩摸到腫塊，上下樓梯、蹲跪時明顯有壓迫感，嚴重甚至會造成麻木，她本以為是肌肉緊繃，後來腫塊逐漸擴大，決定就醫，這才確認病因，還好不是腫瘤，而是膝關節「貝克氏囊腫」。

收治病例的中國醫藥大學新竹附設醫院骨科主治醫師陳威仁說，貝克氏囊腫好發於中高齡族群，多與退化性膝關節炎並存；當膝關節內關節液分泌過多，會出現俗稱「膝蓋積水」的狀態，而過高的關節內壓可能使關節液經由膝後方的單向閥門流出，並堆積在膝窩，逐漸形成如水球般的囊腫。

陳威仁表示，不少貝克氏囊腫患者是在無意間摸到膝後腫塊，感到擔憂而就診，實際並無明顯疼痛，或僅有輕微不適，這多半可採取保守處理，包括休息、避免長時間蹲跪，減少膝關節負擔，部分囊腫將隨時間自然吸收而縮小。

若貝克氏囊腫長期存在或反覆發作，可評估以抽吸方式暫時緩解症狀；如囊腫持續變大，甚至使行走、蹲跪不便，或壓迫周邊血管與神經，出現麻木感或循環不良，則不宜再拖延，應考慮手術治療，例如前述患者，經影像檢查確認為大小約5公分的貝克氏囊腫後，因已影響生活功能，決定進行微創膝關節鏡手術，手術時間約30分鐘，隔天即可下床活動，2天後順利出院。

針對手術，陳威仁說，傳統手術需在後膝窩切開較大傷口切除囊腫，術後疼痛感較高，疤痕也較明顯，甚至可能因疤痕攣縮，導致關節活動度下降，而如今已有微創膝關節鏡手術，僅需3至4個小傷口，便能引流囊腫、清除囊壁，同時可檢查是否合併退化性關節炎或半月板損傷，具復原快、疼痛少、疤痕小等多項優點。

陳威仁提醒，民眾平時應避免過度蹲跪，並建立正確運動習慣，強化大腿肌力，將有助降低關節提前老化、反覆積水、囊腫生成等風險。