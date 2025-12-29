ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

吃辣不一定能瘦　研究揭「增肥胖、脂肪肝」風險

▲對「無辣不歡」的人而言，辣椒有如「癮 」，完全戒不掉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲醫師提醒，錯誤的加辣飲食，反而容易讓人越吃越胖。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

辣椒有助減重，但越嗜辣，小心肥胖與脂肪肝風險越高！減重專科醫師表示，辣椒中的辣椒素確實具有產熱效應，能短暫提升代謝，但「高油調味」等錯誤的加辣飲食，反而容易讓人越吃越胖。一項以超級嗜辣的墨西哥提華納（Tijuana）地區為研究對象的研究發現，每日攝取高劑量辣椒素的人，身體脂肪指數（BAI）竟高出偶爾吃辣者約1.17倍。

該研究於全球高嗜辣地區之一、同時成人過重與肥胖比例超過70%的墨西哥進行，刊登於《Healthcare》期刊。研究納入221名成年人，每日平均辣椒素攝取量高達152.44毫克，明顯高於其他地區與國際研究水準，例如韓國研究最高約78.67毫克。

研究團隊在排除糖尿病、心血管疾病、甲狀腺疾病與消化道潰瘍等病史以及吸菸或過量飲酒者後，分析辣椒素攝取量與肥胖及脂肪肝指標之間的關聯。

結果顯示，日常辣椒素攝取量越高，身體質量指數（BMI）、臀圍、身體脂肪指數（BAI）與脂肪肝指數（FLI）反而越高。以每日攝取高劑量辣椒素者（400–900毫克）為例，其BAI為26.9、BMI為30.5，高於偶爾吃辣者的22.9與27.4。

陳威龍說，核心問題在於長期搭配的飲食型態，研究團隊分析，當地常見的辣椒醬或辣味料理，多半伴隨大量油脂，為了緩解辛辣刺激，也容易搭配高碳水食物或含糖飲料，加上辣味本身可能刺激食慾，使嗜辣從單純調味，逐漸轉變為促進進食的誘因。

陳威龍補充，不過這類研究並非否定辣椒的作用，今年（2025）刊登於《Food Quality and Preference》期刊的研究，以紅椒粉（paprika）作為辣味來源，發現辣椒在口腔產生的灼熱感，其實還具有降低進食速度的作用，單餐進食量平均可減少約11%至25%。

有關吃辣是否影響減重效果，陳威龍強調，這與搭配食物的選擇與吃法密切相關，建議避開高油湯底、濃稠辣醬與高度加工的辣味食品，選擇新鮮辣椒或天然辣椒粉，單純取其風味與味蕾刺激，對於腸胃敏感或不吃辣者，可改以同屬番椒的青椒、黃椒、紅椒等甜椒入菜。

關鍵字： 辣椒 吃辣減重

