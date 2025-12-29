雙和醫院爆「主管長期伸鹹豬手」　受害女醫控院方消極處理

▲多名曾任職雙和醫院的醫師今召開記者會，指控院內曾發生多起性騷事件，卻被消極處理。（圖／工會提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市醫師職業工會今偕同多名曾任職雙和醫院的醫師召開記者會，指控院內曾發生多起性騷事件，但院方處理態度消極。代表發言的女醫師表示，前任主管曾強迫懷孕醫師值夜班、長期對女下屬伸出鹹豬手，曾有人被該主管強行搓揉手部、按捏後頸，至少3名女醫師申訴後確實進行懲處，院方卻僅針對該主管的行為各記小過一次。

一名女性醫師今出面指控，前任主管不顧下屬反對，強迫懷孕醫師值夜班，承擔暴露游離輻射風險，甚而以言語羞辱、計算「欠多少人情債」等方式，進行血淋淋的性別歧視與職場霸凌，此外更長期對女性下屬伸出鹹豬手。



該女醫師列舉，曾有醫師在流產手術恢復室中，遭該前主管假意探視卻趁其意識未清，乘機並用雙手包覆、搓揉手部，並曾以「討論職場霸凌案情」為由，於辦公室內強行握手、磨蹭，甚至說出「妳的手比我的熱」等言語 。

另也曾有醫師指證，該主管於院內隱蔽處強行搓揉其手部、按捏後頸，這些不當身體接觸縱使當事人極力拒絕卻仍無效，甚至導致醫師情緒崩潰，不得不離職。

該女醫師強調，該主管違反母性保護原則並對多位女性同仁進行言語與肢體性騷擾，被害者忍痛離職並提出申訴後，院方處理態度卻拖延且輕懲。

受害女醫師表示，至少3名醫師申訴後確實進行懲處，但院方對上述惡行卻僅「各記小過一次」，且此主管行徑理應比照過往院內類似案例進行全院公告，院方卻隱而不宣，甚至沒有主動將懲處結果通知提出申訴的被害者，受害醫師提出申覆，卻無法換來任何改變，醫院也始終拒不提供懲處的理由和調查內容。

受害女醫師指出，此案反映醫療體系長期忽視女性醫師處境以及權力結構失衡的問題，事發後不斷向主管機關陳情後，也多僅得到制式回覆，未來會循法規持續向主管機關申訴到底，主管機關也應全面徹查醫療體系的性平機制與申訴制度，對於不願或無力處理的醫院，應嚴懲並大張旗鼓公告其事蹟，讓其他醫院引以為戒。

《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，拒絕性騷擾，請撥打110、113。