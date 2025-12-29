腦霧是大腦海馬迴「怠工」害的　醫教2招逆轉健忘：跳舞效果好

▲別以為經常忘東忘西無法改善，只要適度刺激大腦，腦霧仍可被驅散。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者邱俊吉／綜合報導

民眾近年對失智症的認知提高，因此常擔心，若不時腦霧、健忘，是否為失智前兆。醫師指出，多數的記憶下滑並非失智病變，而是與腦中海馬迴有關；研究發現，其實成人大腦沒有「定型」，海馬迴其實會持續產生新的神經元，透過適當刺激如跳舞等，便可促使新生神經元有效投入工作，進而逆轉健忘。



台灣精準預防醫學會理事長張家銘醫師在臉書分享，今年11月發表在國際醫學期刊《Frontiers in Neuroscience》一篇神經科學綜論，清楚整理近年證據，指成人海馬迴持續有神經新生現象，過去以為腦細胞只會減少、不會增加的觀念應修正，不過這些新生神經元卻未必被有效運用。

張家銘寫道，海馬迴的角色常被低估，其實它不只是記憶儲存區，也是負責整理生活經驗的中樞，協助情境切換，同時參與情緒穩定及壓力調節；當海馬迴運作受阻，最常見的表現是專注力下降、反應變慢、思緒混亂，也就是許多人形容的「腦霧」，此與失智症的神經退化不同。

研究指出，運動及適當的環境刺激，有助提升海馬迴新生神經元的活性，使其較容易接入既有神經網絡；反之，長期壓力會引發慢性發炎反應，干擾新生神經元成熟與功能，影響腦部運作。

要活躍海馬迴的新生神經元，張家銘提出2建議。首先，大腦需要刺激，但要選對形式，像滑手機、追劇雖放鬆，但對海馬迴幫助有限，某些需要記憶、節奏或路線判斷的活動，例如固定快走、跳舞、學新動作、改變散步路線等，才能有效啟動海馬迴。

其次，是生活節奏要穩下來。張家銘指出，睡眠時間不規律、血糖波動，或自律神經長期緊繃，都會導致海馬迴難以恢復正常運作，而不少人其實只要睡好、作息正常，腦袋的清楚度就差很多，這不是養生，是神經科學。

張家銘指出，每個人適合的調整方式並不相同，此與體質、基因密切相關，不過，民眾只要能為生活多留一點緩衝空間，大腦往往就有機會重新「上線」，將腦霧驅除，不再那麼健忘。