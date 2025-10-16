嬰染RSV「呼吸冒狗吠聲」慘住院10天　醫：死亡率比流感高5倍

▲感染RSV嬰兒真實個案，11個月大時接受治療中插點滴治療照片。（圖／李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供）



記者洪巧藍／台北報導

新生兒家長要當心流感新冠夾擊，還要注意呼吸道融合病毒（RSV）。一名11個月大嬰兒呼吸時出現類似「狗吠聲」的喘鳴，送急診確認RSV感染，住院10天康復後還留下氣喘體質後遺症。醫師示警，新生兒感染RSV後的死亡率比流感高出5倍，家長應該積極預防。

雙寶媽謝小姐就曾因為孩子感染RSV受盡苦頭，當時大兒子僅11個月大，原本和先生以為只是小感冒，沒想到病情在短短幾天內急速惡化，呼吸時出現類似「狗吠聲」的喘鳴，胸口也明顯隨著凹陷起伏，趕緊送急診確認RSV感染，最後住院整整10天。

謝小姐回想，當時孩子需要住在氧氣帳內無法活動，全家人也需要24小時輪班照護，只能說是身心俱疲，且康復後仍留下嚴重的氣喘體質，這樣慘痛經驗讓她在小女兒出生時，第一時間為她接種長效型單株抗體。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大醫院小兒感染科教授黃立民指出，RSV症狀兇險變化快，感染初期多為咳嗽、流鼻水、喉嚨痛，跟流感、新冠肺炎以及感冒相似，但最大的不同是，RSV更容易對嬰幼兒的健康帶來災難般的衝擊，嬰兒期感染RSV產生肺炎或細支氣管炎的風險最高可達40%，遠比流感、新冠肺炎、感冒侵犯到下呼吸道的風險7%、23%、2%，風險最高可差20倍之多。

嬰幼兒氣管較為細小且處於發育期，黃立民指出，發生肺炎後產生的痰液容易造成堵塞，可能進而造成缺氧、急性呼吸困難甚至呼吸衰竭，病童可能需要緊急送往加護病房插管治療。

黃立民進一步說明，與流感相比，新生兒感染RSV後的急診與住院率竟是流感的16倍；死亡率也比流感高出5倍，更是造成一歲以下嬰幼兒死亡的主因之一。

許多家長誤以為早產兒或罹患先天疾病的寶寶才因RSV而重症，但事實上，根據臨床觀察，超過八成因為RSV而住院的嬰兒，原本都是健康且足月出生的孩子，5歲以下孩童都可能有重症風險，且感染過RSV的孩子，日後罹患氣喘或反覆性喘鳴的風險是未感染者的3倍，且影響可能持續到青春期。

黃立民強調，家有新生兒的家庭，在秋冬呼吸道疾病盛行季，除了不能忽略流感、新冠肺炎的預防以外，也應該積極預防RSV。除了醫療預防措施外，日常照護同樣重要，建議減少帶嬰兒出入人多擁擠的公共場所、勤洗手、保持良好衛生習慣；若家中有人出現感冒症狀，應避免與嬰兒密切接觸。