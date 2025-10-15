被誤判為癌末選擇截肢求生　她活過11年卻送走摯愛

▲腫瘤科醫師廖繼鼎分享一對夫妻都罹癌的故事，凸顯不同的抉擇與存活時間息息相關。（示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／綜合報導

罹癌後的理解與選擇，是存活重要關鍵。腫瘤科醫師廖繼鼎在臉書分享，一名40多歲女性罹癌後，被其他醫院診斷為末期，輾轉到他門診，研判還有機會，但須截肢，患者雖痛苦，最後仍配合，至今已11年過去，反而是多年陪伴的丈夫，去年確診肺癌晚期，因眼見妻子抗癌辛苦，決定安寧治療，半年即過世。

林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎在臉書提到，當年這名女患者就醫時，除幾乎無法走路，血紅素僅1.9，正常女性應在12以上，且嚴重缺氧，隨時可能心臟衰竭，而左大腿腫瘤復發則已達22公分，加上雙側肋膜積水，遭外院醫師宣告「癌末」，建議化療或安寧。

廖繼鼎指出，此患者當時雖被外院診斷惡性軟組織肉瘤，並接受過3次局部手術，但未進行放療，導致腫瘤反覆惡化，於是他在接手後，重新檢視所有報告及影像，並安排正子攝影，結果顯示全身僅左腿病灶異常，胸水檢驗也沒發現癌細胞，研判沒有遠端轉移，推翻「癌末」結論，也為病人找到生路。

對於該女治療，廖繼鼎談到，若僅採取放療，腫瘤恐復發，故建議截肢，盡量清除病灶，而患者在恐懼與不甘中掙扎後，最終選擇手術，術後病理報告確認為第3期，並接受半年放療與多次化療，從被宣判僅剩數月生命，成功活到現在。

令廖繼鼎意外的是，此患者長年被丈夫推著輪椅來就醫，去年卻獨自回診，當時他還愣住，詢問下，才知丈夫確診第4期肺癌，擔心自己和妻子多受折騰，選擇安寧療程，在半年內離世。

廖繼鼎感嘆，這對夫妻的命運與抉擇讓他震撼，妻子在絕境中選擇相信他，也承受失去肢體的痛楚，換得長年存活，丈夫則決定溫柔放手。他認為，抗癌的關鍵不是只有手術或藥物，正確的診治和堅定的選擇，共同決定了誰能走得更遠。