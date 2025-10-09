量變少！　新婚男求診：老婆擔心我精盡人亡

▲醫師說，連續射精的確會讓之後射出的精液量變少，因身體需要時間恢復和製造新的精液。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師分享，「精盡人亡」是真的嗎？還是江湖謠言？門診來了一位新婚不久的患者，「最近射精量變少，老婆擔心我會精盡人亡...」醫師說，每次射精量應在1.4-5.0ml範圍內都屬正常，若精液量過少可能有輸精管堵塞、攝護腺功能異常或射精不完全。

恆昕泌尿科診所在臉書發文指出，還有一位正值壯年的男性，「醫師，以前噴射像水壩洩洪，現在像水管漏水…是不是彈盡糧絕了？」

「精盡人亡的真相！一切攏是假！」診所表示，精液是體液的一種，是由精子、精囊、攝護腺液等所組成，而人體具有自我調節能力，射精後身體也能自行重新生成精液；連續射精的確會讓之後射出的精液量變少，因身體需要時間恢復和製造新的精液，所以通常射精間隔的時間越短、下一次射精時的量會越少。

那射精量多少算少？診所說，世界衛生組織WHO參考標準，男性每次射精量至少為1.4ml，且精液量應在1.4-5.0ml範圍內都屬正常；精液量過少（<1.4ml）可能有輸精管堵塞、攝護腺功能異常或射精不完全。

診所提到，射精量變少的原因？影響健康的警訊：

1、 年齡逐漸增長

隨著年齡的增長出現，比如陰莖神經退化、攝護腺、附睪等與分泌精液有關的器官功能退化等。

2、攝護腺肥大

除了壓迫到尿道使尿流變細之外，若合併儲精囊功能受影響，可能導致射精困難、射精力量減弱，射出精液量變少。

3、 荷爾蒙失調

當男性體內睪固酮濃度不足時，可能導致性慾減退、勃起困難、射精量減少等。

4、禁慾時間過短or長

過長或過短的禁慾時間，都可能影響精液量和精子品質。

5、過度手淫刺激需求

射精間隔太短，精液未充分累積，導致量減少。

6、其他疾病的影響

比如生殖器官感染發炎、射精管阻塞、逆行性射精等，會影響精液生成或排出。

診所指出，發現精液量少該怎麼辦？

1、尋求醫療協助

若常態性出現精液量過少，甚至合併排尿困難、頻尿、血精等症狀，建議儘速就醫，可能已出現泌尿系統問題。

2、進行荷爾蒙檢測

抽血檢測睪固酮濃度，搭配臨床症狀綜合檢查，進行男性更年期評估。

3、泌尿健康檢查

尿液檢驗、攝護腺功能檢查，確認各項功能是否正常。

恆昕泌尿科診所提醒，別以為每次「少一點沒差」，可能是身體發出的SOS，定期追蹤泌尿健康，讓自己跟另一半都安心。