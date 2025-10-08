臉腫手也腫？營養師推7種高鉀水果　消水腫祕密武器曝光

▲營養師教你吃對水果，輕鬆排水又養膚。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃稜涵／綜合報導

早上起床照鏡子，發現臉有點腫、手指戒指也戴不下？別急著懷疑昨晚是不是吃太多鹽，其實這可能是身體「鉀」不夠的警訊，營養師珊珊在粉專「愛健康營養師 珊珊」指出，想要皮膚亮、氣色好、遠離水腫，除了少吃鹽、少喝含糖飲料之外，聰明補充高鉀水果才是關鍵，她推薦7種高鉀水果，是消水腫的秘密武器！

珊珊表示，鉀是人體重要的電解質，能幫助平衡鈉含量、促進水分代謝。不過蔬菜在烹調過程中容易流失鉀，因此建議每天攝取2到3份水果來補足營養，她整理出7種高鉀水果，既好吃又容易取得，幫助代謝循環，讓身體更輕盈。

1.香蕉（北蕉）：鉀含量豐富，但熱量較高，一天一根最剛好。

2.紅龍果（白肉）：搭配無糖優格食用，幫助腸道更順暢。

3.美濃瓜（哈密瓜）：水分多、熱量低，夏天吃最消暑。

4.珍珠蜜棗：富含膳食纖維，連皮吃營養更完整。

5.奇異果（綠或黃）：低GI水果，有助腸道蠕動與排水。

6. 龍眼（桂圓）：每天10到15顆即可，搭配其他水果補充維生素。

7. 鳳梨釋迦：甜度高、熱量高，建議與家人分享，避免吃過量。

珊珊也提醒，想真正發揮消腫功效，關鍵在於吃對時間、養成好習慣。每天挑1至2種水果輪替食用，建議餐後吃最理想，可避免空腹升糖太快，同時搭配充足水分、少鹽飲食與適度運動，效果會更明顯。

珊珊強調，「少鹽、多鉀、勤活動，就是遠離水腫的黃金三步驟。」只要從每天的水果選擇開始調整，讓營養均衡、循環順暢，就能輕鬆擺脫浮腫感，展現自然健康的好氣色。

▼營養師珊珊推7種高鉀水果，是消水腫的秘密武器。（圖／翻攝自愛健康營養師 珊珊）

