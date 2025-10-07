「好小子」顏正國肺腺癌四期病逝　亞東醫院低調：不便回應

▲顏正國肺腺癌辭世，資料照。（圖／記者黃克翔攝、牽猴子提供）

記者洪巧藍／台北報導

50歲男星「好小子」顏正國辭世，據了解他罹患肺腺癌第四期，在板橋亞東醫院離世，享年50歲。亞東醫院今（7）日僅低調表示「尊重病人隱私及其家屬，對於相關事宜不便回應，麻煩見諒。」

顏正國因演出張美君、朱延平執導的《好小子》系列電影走紅，成為家喻戶曉的童星，曾因走上歪路入獄，甚至一度被判死刑，直到2012年出獄後，再重拾演員身分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

殯葬業網紅「鋼鐵爸（阮橋本）」7日在社群發布訃告，沉痛宣布「我們大家的好小子（阿國）顏正國先生，已於中華民國114年（西元2025年）10月7日下午16時57分，撒手告別人間。」親友透露，他罹患肺腺癌第四期，7日拔管後撒手人寰，而《ETtoday星光雲》致電顏正國妻子，電話皆未回應。

根據衛福部統計，肺癌連續21年蟬聯癌症死因首位，在國人新發生癌症方面，肺癌也連續2年位居首位，同時為發生與死亡率最高癌症，堪稱「新興國病」。

衛福部國健署表示，肺癌早期並無明顯徵狀，等到身體出現顯著症狀時已多為晚期，肺癌若能在0期或1期及早發現，五年存活率可高達九成以上；但若延誤至第4期則驟降至僅一成。

國內從自111年7月起，針對高風險族群提供2年1次胸部低劑量電腦斷層檢查，並於114年1月1日起擴大對象，包含40至74歲女性或45至74歲男性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌的具肺癌家族史者，以及50至74歲且吸菸史達20包-年以上，戒菸未達15年的重度吸菸者可接受篩檢。

除了定期接受肺癌篩檢，國健署也呼籲應注重日常生活中的健康管理，主動戒菸、遠離空氣污染、保持健康飲食和作息，以減少肺癌的風險。若民眾有持續咳嗽未見改善、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促或喘鳴、持續胸痛、聲音沙啞、骨關節疼痛、體重無預警下降或食慾不振等肺癌警訊，應儘速就醫檢查，避免延誤病情，及早發現有助於提高治療機會。