「火燒心當胃食道逆流」女整年吃錯藥　醫揪病因：食道敏感

▲胃食道逆流的症狀和「功能性火傷心」類似，容易造成混淆 。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

不是所有「火燒心」都胃食道逆流害的。一名年約60歲女性長期苦於火燒心，1年來多次胃鏡檢查，也服用胃食道逆流藥物，卻一直沒改善，北上就醫後，才確診是「功能性火燒心」；醫師說，這類患者的症狀與胃食道逆流相近，但胃酸暴露時間往往正常，病因不是胃酸過多，而是食道神經過度敏感。

禾馨民權內科診所內視鏡室主任詹宜學在臉書粉專「肝膽腸胃科 詹宜學醫師」分享此病例，他寫道，該患者擔心長期服藥副作用，特地北上就醫，經「無線胃酸檢測膠囊」與胃鏡檢查，結果顯示食道沒有發炎或潰瘍，且胃酸暴露時間小於1%，症狀與胃酸逆流無關，確診為功能性火燒心，患者常被誤當成胃食道逆流而長期用藥，導致療效不佳。

詹宜學表示，功能性火燒心的成因與食道敏感度、情緒壓力、生活習慣密切相關，包括壓力、焦慮、飲食不規律或刺激性食物等，都可能誘發症狀，因此治療方向須從「減敏、減壓」著手。

功能性火燒心治療方式包含4大面向：

●藥物治療：例如神經調節劑（Neuromodulator），或身心科常使用的抗憂鬱藥物，幫助調節神經敏感。

●心理治療：認知行為療法或催眠療法等。

●改善生活習慣：控制體重、減少刺激性食物如咖啡因和甜食、少穿緊身衣物等。

●衛教：讓病人知道這不是「不治之症」，也不是單純「胃酸太多」，而是另一種類型的火燒心，有正確方式可改善。

詹宜學提醒，不是所有火燒心都與胃酸有關，若長期服藥無效，應進一步檢查釐清病因，也建議民眾在今天的中秋佳節適量享用烤肉與月餅，避免吃太多油膩、刺激食物，以免胃部不適加劇。