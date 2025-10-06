ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

7成癌友怕家屬壓力勝化療　醫教陪病心法：照顧者每周至少休息1天

▲▼南韓住院與實習醫師集體請辭，首爾某大型醫院急診室夜間忙碌不堪。（圖／CFP）

▲家屬陪伴住院患者時，要注意別太給病人壓力，也要照顧自己。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

根據研究，超過70%的癌症患者認為最痛苦不是化療副作用，而是家屬給的壓力。腫瘤科醫師廖繼鼎在臉書分享，有研究顯示，當家屬過度控制或焦慮時，病人的憂鬱症風險上升40%，治療配合度下降30%，甚至可能放棄治療或尋短，建議家屬一定要照顧自己，每周至少找1天休息，避免過度影響生活。

林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎在臉書粉專提到，一名乳癌患者化療後，女兒端來燉3小時的雞湯，她吃不下，拒絕了，女兒很失望，而她後來難過說：「我不怕死，只怕看到女兒失望的臉。」家屬的心意，反而讓病人覺得難受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖繼鼎表示，患者家屬常陷入「心理陷阱」，忽視病人的真實感受，把焦慮偽裝成關心，而根據2022年《精神腫瘤學》期刊指出，這樣的焦慮是有毒的，焦慮愈高，患者的疼痛、疲倦感愈強烈。

第2個陷阱是「行動陷阱」。廖繼鼎提到，一名60歲的肺癌患者李先生，早期診斷為M0期，原本有極高治癒機會，但兒子因焦慮、害怕化療副作用，安排父親嘗試高價草藥與免疫針，反而延誤治療，半年後癌細胞已轉移至骨與肝，從可治癒的M0變為僅能控制的M1。

廖繼鼎強調，治療決策要先釐清目標，M0期要火力全開、追求治癒，M1期則以提升生活品質為主，若過度治療或過度保護，都可能造成病人痛苦，甚至失去求生意志。

第3個陷阱是「自我陷阱」。廖繼鼎指出，許多照顧者忽略自身健康，例如一位照顧大腸癌丈夫的太太，長期睡在醫院，還忘了吃降壓藥，結果先生好轉，她卻因腦中風倒下。研究顯示，主要照顧者的焦慮與憂鬱風險高於一般人，慢性病惡化機率也明顯上升。

廖繼鼎提醒，照顧自己不是自私，是責任，建議家屬建立輪班制度，每天至少有4到6小時連續睡眠，每周要有1天完全離開醫院，並善用社工、心理師等資源，因為真正的醫療不只是治病，還要讓家庭生活過得更像原有的樣子。

【鏟子超人辛苦了】聽完媽解釋花蓮災情　湘荷妹妹感謝志工超暖心

關鍵字： 家屬壓力 癌症患者 腫瘤科醫師 照顧自己 焦慮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

北醫打造「光譜兩端友善醫療」　施俊明：出院要比生病前更健康

北醫院長一家4醫師　施俊明曝密技：大姊課本劃滿重點

「火燒心當胃食道逆流」女整年吃錯藥　醫揪病因：食道敏感

7成癌友怕家屬壓力勝化療　醫教陪病心法：照顧者每周至少休息1天

推動器捐30年　李明哲曝「最大阻力」：醫師要幫助完成最後決定

從帶領醫學生罷工到堅守花蓮　李明哲用「熱血」打造全新雙和醫院

瘦瘦針減重反而掉肌肉　專家揭營養補充關鍵：只靠少吃易復胖

「鏟子超人」帶動愛心熱潮　花蓮募款將破10億元

中秋烤肉2食材成「高鈉炸彈」　專家示警心血管、腎臟疾病風險增

北市封存黑心豬腸145公斤　1圖掌握最新流向

讀者迴響

回到最上面