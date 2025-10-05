購買1.33噸黑心豬大腸「陳先生」身分曝　寧夏市場：非夜市攤商

▲北市衛生局最新封存的黑心豬大腸。（圖／北市衛生局提供）

記者邱俊吉／台北報導

黑心豬大腸昨確認有3.7公噸流入台北、桃園、高雄、屏東等4縣市，北市西門町名店「阿宗麵線」也遭波及，店家貼出公告道歉，稱其中一家豬腸供應商與此次風暴源頭「百威食品有限公司」有關。北市衛生局於今下午宣布最新追查進度，指昨夜已前往販售地點下架封存問題豬腸，目前累計145公斤。

此外，昨證實3.7噸中有1.33噸流向北市寧夏市場的陳先生，對此，寧夏夜市觀光協會今聲明，該陳姓業者是豬肉商，並非夜市攤商，夜市攤商大多自環南市場批貨，將加強詢問攤商貨源，以保障消費者權益。

針對追查進度，北市衛生局說明，此案是由屏東地檢署聯合食藥署、屏東縣衛生局等機關，查獲屏東業者與員工涉嫌將豬大腸浸泡於工業級雙氧水漂白後，販售給不知情的其他廠商，謀取不法利益，而該局接獲通報後隨即展開稽查，涉案業者將由地檢署釐清責任。依《食品安全衛生管理法》第15條第1項及同法第49條第1項規定，最重可處7年以下有期徒刑，併科8千萬元以下罰金。

此外，北市衛生局呼籲，食品業者挑選使用原料，應向合法業者購買，並注意產品有無顏色特別白或異味，並應保存購買來源等文件以利溯源追蹤。

針對雙氧水安全性，北市衛生局說明，合法雙氧水可作為食品用殺菌劑，可使用於魚肉煉製品，以及麵粉及其製品以外的其他食品，但食品中不得殘留；民眾若擔心殘留，可藉由開水烹煮並將鍋蓋打開揮發水蒸氣後，再以多量水浸泡，並多次換水，即可有效去除殘留。

一般而言，低濃度的雙氧水可由人體腸道的觸酶分解，但如有明顯嘔吐、腹痛等症狀，應立即就醫。

北市主任消保官林傳健表示，消費者若因購買、食用不安全商品導致具體損害，業者應負起賠償責任，而消費者則應妥善保存購買單據或相關證明文件，如因身體不適就醫，亦應保留相關診斷證明及醫療費用支出單據，以利將來向相關業者主張權利或請求賠償。如有消費爭議，可撥打「1950」專線諮詢，也可向各縣市政府提起申訴。