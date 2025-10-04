ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

黑心豬大腸流入「北桃屏高」4縣市　衛生局急追下游下架2公噸

▲▼「百威食品有限公司」涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸稽查狀況。（圖／食藥署提供）

▲「百威食品有限公司」涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸稽查狀況。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

屏東「百威食品公司」遭查獲涉嫌以工業用雙氧水漂白豬大腸，意圖改善外觀以牟取暴利。食品藥物管理署今（4）日公布，衛生機關已要求業者暫停作業、封存產品，並下架回收；初步調查業者銷售涉及問題產品達3公噸，流向台北、桃園、高雄、屏東等4縣市，到今天傍晚為止下架達2公噸（2104公斤）。

食品藥物管理署今晚說明事件經過，該署10月1日會同屏東地方檢察署、農業部動植物防疫檢疫署、保安警察第七總隊、法務部調查局高雄市調查處及衛生局前往「百威食品有限公司」倉儲及作業場所執行查核。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，查核中於該公司位於屏東縣之豬內臟清洗作業場所，查見標示「工業級產品，禁用於食品應用」字樣的雙氧水，涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸，衛生機關已要求業者暫停作業、封存產品並下架回收。

魏任廷指出，檢調單位現場查扣雙氧水，持續釐清偵辦當中；另一方面，衛生局已於百威公司作業場所及倉儲各封存11,664公斤及940公斤豬腸，也初步清點該公司帳冊共售問題豬大腸出約3公噸，產品流向涉及台北、桃園、屏東與高雄4縣市，相關衛生局2日起展開下架回收，到今日傍晚為止下架量達到2104公斤，食藥署將持續督導地方衛生局依法處辦。

▲▼「百威食品有限公司」涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸稽查狀況。（圖／食藥署提供）

▲「百威食品有限公司」現場工業級雙氧水。（圖／食藥署提供）

傳出相關下游業者多為北部知名蚵仔麵線店、熱炒店、滷味小吃店，被問及是否會公布流向名單？魏任廷則強調該業者帳冊僅留人名與簡稱，現階段地方衛生局還在持續聯繫下架當中。

另外傳涉案豬大腸為病變豬，魏任廷表示，經現場防檢署人員說明，屠檢獸醫師會於屠宰線上判定豬隻內臟等是否病變或異常，倘判定不合格不可供人食用，則潑灑藍色改質劑後送化製處理，防止流入食品鏈；屠宰場供應「百威食品有限公司」之内臟非來自病死豬隻，為可食用之內臟。

食藥署強調，業者如有使用工業級雙氧水加工食品，涉及違反食品安全衛生管理法(下稱食安法)第15條第1項第10款規定，相關產品依同法第52條應予沒入銷毀；復依同法第49條第1項，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣8000萬元以下罰金。

關鍵字： 食安 百威食品 工業雙氧水 豬腸 食品安全

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

