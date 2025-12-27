冬天耳鳴特別多　中醫解析「5大類型」原因一次看

▲冬天是耳鳴好發的季節。（圖／達志示意圖）

冬天是耳鳴好發的季節，主要是溫差大、天氣變冷，造成血管收縮，血液循環差，而在中醫觀點中，耳鳴可分成5大種類，引起的原因不同，可依照體質和症狀針對治療。

中醫師徐瑋憶說明，從耳朵到腦部任何一個通道出現問題，都可能產生耳鳴，從外到內有外耳、中耳、內耳、聽神經及大腦皮質，而耳鳴有分成高音、低音、大小聲、連續或是間斷的，白天或是晚上聲音較大，突發或是漸進式，與運動姿勢改變有無相關等等。

造成耳鳴的原因有外傷、感染、焦慮、失眠、自發性不明原因、噪音、耳機使用、自體免疫、代謝疾病、內分泌失調等。徐瑋憶指出，在中醫觀點中，耳鳴可分成「肝膽濕熱、少陽熱、痰濕、腎陰虛、氣血虛」等5類，引起原因不同。

「肝膽濕熱」和中耳炎、感冒鼻塞及鼻竇炎引起有關；「少陽熱」主要是耳朵進水有關，會有耳悶感、聽聲音不清楚；「痰濕」則和三高代謝性疾病、梅尼爾氏症有關；「腎陰虛」常發生在中老年、更年期後耳鳴、長期熬夜、過勞及工時長者；「氣血虛」則常見聽神經受損、女性月經前發生。

她提醒，大約有9成耳鳴者，同時伴隨聽力下降，可能和中耳炎、耳硬化症、突發性耳聾、聽神經受損、梅尼爾氏症、藥物毒性，甚至是鼻咽癌有關，因此仍應就醫查明原因。